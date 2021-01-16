Мозг – сложный орган, который выполняет множество функций и отвечает за нашу центральную нервную систему. В этой статье мы расскажем, с каких отделов состоит головной мозг человека, заглянем в анатомию органа и объясним, за что отвечает правое и левое полушарие мозга.

Можно какое-то время жить с одной почкой или легким. Обжечь 80% поверхности тела и выжить. Потерять какую-то часть печени и подождать, пока орган восстановится до своего первоначального размера, сообщает Полезно 24. И только мозг – это то, без чего человек не проживет. Даже незначительное его повреждение может стать причиной инвалидности или смерти.

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Двумя главными частями центральной нервной системы человека является головной и спинной мозг. Первый располагается в черепе – прочном костном каркасе, который защищает его от повреждений. Второй выглядит как ствол, что располагается внутри позвоночника, и от которого отходят спинальные нервы.



Головной мозг / Фото Pexels

Головной мозг – один из крупнейших и самый сложный орган в человеческом теле. Фактически именно он "командный центр" нервной системы, который получает сигналы от органов чувств и передает информацию мышечной ткани. Состоит он из более чем 100 миллиардов нервов, ретранслирующих сигналы триллионами соединений (синапсами).

Анатомия головного мозга

Головной мозг состоит из двух полушарий, под которыми "прячется" ствол головного мозга, а позади него располагается мозжечок. Кора головного мозга – это верхний ее слой, состоящий из 4-х частей:

лобной,

теменной,

височной,

затылочной.

Мозг человека также делится на 3 части:

передний,

средний,

задний мозг.

В каждом из них содержаться "желудочки" – полости, наполненные жидкостью.

Передний мозг "входит" в переднюю часть головного мозга и его вспомогательные структуры. Средний – это часть ствола головного мозга, а задний – часть между стволом головного мозга и мозжечком.

Кора – это особый участок головного мозга, где проходят сложные мыслительные процессы. Лобная доля, которая располагается непосредственно за лбом, является крупнейшей долей мозга человека. Она отвечает за формирование мнений и суждений, контроль речи и различных когнитивных процессов, включая самосознание, настроение, память, внимание, а также двигательную функцию. Теменная доля, которая располагается вблизи центра мозга между лобной и затылочной долями, руководит различными функциями чувств, пространственной ориентацией и навигацией. Височная, которую еще называют неокортексом, располагается близко к основанию черепа. Она отвечает за сенсорное восприятие и язык, и содержит гиппокамп, а также миндалевидное тело, отвечающие в свою очередь за память и, соответственно, – эмоции. В затылочной доле располагается система визуального восприятия мира.

В своей нижней части ствол головного мозга соединяется со спинным мозгом. Состоит он из 4-х отделов:

промежуточного,

среднего,

продолговатого мозга,

варолиевого моста.

Главными его функциями является обмен информацией между мозгом и телом, обеспечение иннервации головы и шеи черепно-мозговыми нервами и выполнение критически важных функций в контроле за работой сердца, дыханием и сознанием. Эти функции распределены между 4 упомянутыми отделами.



Анатомия мозга / Фото Unsplash

Промежуточный мозг располагается в самом верху ствола головного мозга и тоже делится на 4 части:

таламус,

гипоталамус,

эпиталамус,

субталамус.

Таламус передает в мозг на обработку все сенсорные и моторные сигналы, поступающие в кору. Он также задействован в контроле за сознанием как в состоянии бодрствования, так и в состоянии сна. Гипоталамус при помощи гипофиза объединяет нервную систему организма с эндокринной, где происходит продуцирование гормонов. Эпиталамус и субталамус выполняют менее значимые функции.

Средний мозг, который соединяет промежуточный мозг с варолиевым мостом, контролирует движение глаз, тогда как сам варолиев мост передает информацию от спинного мозга к головному (ко всем без исключения его отделам).

Продолговатый мозг "прячется" между варолиевым мостом и спинным мозгом и, следовательно, является наиболее низко расположенной частью ствола мозга. Он помогает контролировать функцию дыхания, кровяное давление, сердечный ритм и акт глотания.

Смерть мозга врачи констатируют у своих пациентов именно тогда, когда продолговатый мозг значительно разрушен.

Мозжечок сосредоточен в нижней части головного мозга. Получив информацию о двигательной активности от коры головного мозга и со стороны скелетно-мышечных структур тела, мозжечок координирует эти сигналы для поддержания равновесия тела и осанки человека в движении. Несмотря на то, что мозжечок не инициирует сокращения мышц, он помогает в совершенствовании и точности двигательной активности, контролируя мышечный тонус. Кроме контроля равновесия и движений человека, мозжечок регулирует "градус" страха и другие когнитивные функции, такие как внимание, речь и реакция человека на удовольствие.



Отличия полушарий мозга / Фото Unsplash

Левое полушарие vs правое

Головной мозг – это два полушария, левое и правое, покрытые "серым веществом" (корой головного мозга), которых объединяет мозолистое тело, являющееся пучком нервных волокон. Полушария являются почти симметричными. Левое контролирует все мышцы правой части тела, а правое, соответственно, левой. В некоторых случаях одно из полушарий может слегка доминировать (и тогда человек является правшой или левшой).

Популярное утверждение об особых свойствах левого или правого полушарий – всего лишь обобщение, которое не до конца подтверждается научными фактами. Однако все же некоторые важные различия между ними существуют.

В левом полушарии содержатся участки, которые отвечают за воспроизведение речи (зона Брока) и ее понимание и усвоение (зона Вернике). Также левое полушарие отвечает за математические расчеты и проверку фактов.

Правое полушарие обрабатывает визуальную и акустическую информацию, отвечает за пространственные навыки, а также образное мышление, то есть за более подсознательные и креативные вещи. Однако эти функции в определенной степени выполняют оба полушария.

Клетки, из которых состоит головной мозг

Это преимущественно два основных типа клеток – глиальные ("нейроглии" или как их еще называют "глии") и нейроны. В зависимости от того, где располагаются последние (в центральной либо периферической нервной системе), они отличаются разным строением. Однако все нервные клетки имеют четыре общие составляющие. Это тело клетки, дендриты, аксон и терминал аксона, каждая из которых выполняет собственные функции. Тело клетки нейрона имеет ядро, которое отвечает за синтез белков, движущихся вниз по микротрубочках к аксонам и терминалам аксонов с помощью процесса, известного как антероградный транспорт.

Глиальные клетки делятся на олигодендроциты, глиальные макрофаги и астроциты. Астроциты является наиболее распространенным типом глиальных клеток, которые занимают примерно 25% всей площади мозга.



Клетки мозга / Фото Pexels

Астроциты разделяют на протоплазматические и волокнистые. Протоплазматические присутствуют в "сером веществе" и имеют несколько ветвей, которые взаимодействуют как с синапсами, так и с кровеносными сосудами. Волокнистые астроциты, которые содержатся исключительно в белой жидкости головного мозга, имеют длинные, похожие на волокна отростки, что, кроме узлов Ранвьера, также взаимодействуют с кровеносными сосудами. Вместе эти два вида астроцитов взаимодействуют с кровеносными сосудами, регулируя кровоток в них в ответ на синаптическую активность.

Олигодендроциты ответственны за синтез миелина, который поддерживает проводимость электрических импульсов нервных сигналов и (если в этом есть необходимость) максимально повышает их скорость.

Последним видом глиальных клеток является глиальные макрофаги – часть "макрофагового населения" центральной нервной системы. Как и другие виды макрофагов, глиальные макрофаги являются фагоцитарными иммунными клетками, поскольку их функцией является защита центральной нервной системы от патогенов.

Человеческий мозг: интересные факты

Среди всех позвоночных мозг человека является самым большим по отношению к размеру его тела .

. Головной мозг человека весит около 1,3 кг . Для сравнения, печень – 1,5 килограмм, а кожа – почти 11 килограмм.

. Для сравнения, печень – 1,5 килограмм, а кожа – почти 11 килограмм. Объем головного мозга среднестатистического мужчины составляет 1,274 метров кубических, женщины – 1,131 метров кубических. Однако на умственные способности объем мозга не влияет.

Головной мозг составляет почти 2% от общего веса человека.

"Серое вещество" головного мозга состоит из приблизительно 86 миллиардов нейронов , "белое вещество" – из миллиарда нервных волокон.

, "белое вещество" – из миллиарда нервных волокон. Нервные клетки соединены триллионами синапсов.

Чтобы понять, насколько хрупким органом является мозг, представьте, что вы сильно ушиблись коленом об угол стола и у вас под кожей произошло кровоизлияние. Большой синяк красоты не прибавит, да и если нажать на него, может болеть. А теперь представьте что такое кровоизлияние произошло в мозге и кровь, которая вылилась из разорванного высоким артериальным давлением сосуда, пережали его ткани. По статистике, 60–70% больных, у которых случился геморрагический инсульт, умирает, а из тех, кому удается выжить, – 70–80 % страдают от устойчивых неврологических нарушений.