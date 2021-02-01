Чтобы похудеть, необязательно мучить себя однообразными тренировками в спортзале, ведь гораздо интереснее овладеть оригинальные виды спорта, например, научиться танцевать, заняться скандинавской ходьбой или заняться плаванием с элементами боя.

Источник: How to Green

Обнаружили на своих бедрах или ягодицах несколько лишних сантиметров, набранных в течение зимы? Наверное, пока что вы даже не подозреваете, что это не катастрофа, а прекрасный повод открыть для себя совершенно новый вид физических нагрузок.

Если вас не привлекает бег, а тренажерный зал ассоциируется с истощением, – попробуйте освоить одну из этих оригинальных нагрузок.

Dancehall

Dancehall – Видео с канала Roger B Stillz

Активные танцы помогают одновременно избавляться от лишних килограммов, формировать красивое тело и улучшать координацию. Интенсивных танцевальных практик немало, поэтому у вас не возникнет проблем с выбором.

Одним из лучших примеров является Dancehall – танец родом из солнечной Ямайки. Он создан для того, чтобы улучшать настроение, ведь в его основе лежат воспалительные движения под ритмы регги. Может показаться, что движения в dancehall очень просты: волны, круговые движения бедрами, пластические наклонности, но под быструю музыку они помогут вам похудеть.

Йога для похудения

30-дневный марафон йоги – Видео с канала Yoga With Adriene

Йога требует концентрации внимания к своему телу, дыханию, питанию и сну. Любые асаны, которые выполняются вами, – это уже нагрузка для организма, даже если вы просто сидите в статической позе. Чем жестче тренировки, тем сильнее развивается мышечная мускулатура; а для тех, кто боится переборщить, можно использовать различные асаны с растяжками.

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Vogue

Vogue Choreo – Видео с канала Tanya Wonder

Никто не мог подумать, что танец, подражающий подиумной походке, может прийти с Гарлемской тюрьмы в Нью-Йорке. Но история этого танца именно такая. Те, кто не мог позволить себе посещать модные показы, организовали собственные Vogue Ball, где можно было заняться наиболее эпатажным самовыражением.

Сначала это было лишь подражание ходы моделей, потом появились танцевальные движения из разных культур, после – акробатические элементы. Несмотря на простоту движений, эти танцы развивают хорошую координацию, пластичность и оттачивают фигуру.

Fly yoga

Йога в воздухе – Видео с канала Roots & Wings, QHHT – with Aerial Yoga GirlTM

Йога в воздухе – это вид спорта, который осуществляет терапевтический и релаксирующий эффект.

Воздушная йога облегчает выполнение многих асан, способствует растяжке и уменьшает риски травматизации. А самое главное – выполнение упражнения в положении вниз головой, помогает улучшить циркуляцию крови во всем организме, что приводит к снижению нагрузки в проблемных зонах – шее, спине, пояснице.

Booty dance

Уроки booty dance – Видео с канала MARI G

Если после зимы ваши бедра и ягодицы находятся не в лучшей форме, обратите внимание на booty dance. Этот вид танцев прекрасно подтягивает мышцы и активно борется с целлюлитом: ритмичные движения ягодицами и бедрами можно сравнить с хорошим антицеллюлитным массажем.

В booty dance задействованы спина, руки, поясница и внутренняя сторона бедер, которую часто трудно подтянуть с помощью стандартных нагрузок. Поэтому подобные танцы даже могут заменить кардиотренировки.

Скандинавская ходьба

Скандинавская ходьба – Видео Sikana English

Скандинавская (финская, норвежская) ходьба помогает при нарушениях дыхания и кровообращения, эффективно борется с лишним весом и остеохондрозом. Учредителями лечебной ходьбы стали финские лыжники, которые боялись потерять форму за лето, поэтому начали передвигаться по местности без снега и лыж, но зато с лыжными палками.

По эффективности и скорости сжигания калорий, такая ходьба превосходит бег и езду на велосипеде, к тому же она не требует физической подготовки, а для занятий необходимы лишь палки и ближайший парк.

Аква-файт

Одним из самых необычных способов похудеть является выполнение элементов восточных единоборств в воде! Так вы не только оттачиваете фигуру, но и снимете напряжение, ударяя по воображаемому врагу в воде. Основные элементы таких восточных единоборств, как тай-бо, бокс и каратэ помогут вам проработать все основные группы мышц, повысить выносливость и углубить знания о методах самозащиты.