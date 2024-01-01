Шампанское или просекко появляется на каждом новогоднем столе, однако, кроме названий эти напитки отличают еще многие другие факторы.

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Если вы раньше использовали слова просекко и шампанское как синонимы, то рекомендуем вам больше этого не делать, ведь это два разных напитка.

Что такое просекко

Просекко – игристое вино, производимое в Италии в регионах Венето и Фриули-Венеция-Джулия.

Отличает просекко от шампанского виноград, из которого делают игристое вино. Эксперты отмечают, что напиток производится из винограда Глера.

Что такое шампанское

Как и просекко, шампанское – это игристое вино. Он происходит из региона Шампань во Франции. Относительно его изготовления есть определенные правила. Для шампанского должен использоваться определенный сорт винограда, определенное время для ферментации и выдержка.

Как отличить просекко от шампанского

Три основных отличия относятся к винограду, способу создания каждого напитка и вкусу, который имеет отличия.

Если просекко производится из винограда Глера, то шампанское состоит из смеси сортов винограда Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье.



Какая разница между просеккой и шампанским / Фото Pexels

Как производится шампанское?

После того как виноград прессуется и ферментируется, каждая бутылка наполняется еще не игристой жидкостью. Затем в каждую бутылку добавляют дрожжи и запускающий вторичное брожение сахар и бутылки закупоривают. У шампанского пузыри меньше, чем у просекко.

Как производится просекко?

Вторичное брожение (пузырьки) происходят в резервуарах или чанах из нержавеющей стали, в отличие от шампанского, где оно происходит в бутылке.

Просекко становится игристым после нескольких месяцев, у шампанского же минимальный срок созревания – 15 месяцев.