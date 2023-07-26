Удалить пятна от травы не так уж сложно, если вы только знаете, как это нужно делать. Всего несколько простых шагов помогут вам отчистить любую вещь.

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Как отстирать травяные пятна

Первое, что вам нужно сделать после того, как вы заметили неприятные зеленые пятна на одежде, так это замочить ее в холодной воде. Не используйте горячую – это распространенная ошибка, которая приводит к тому, что ваши пятна станут только еще более устойчивыми. Горячая вода поможет удалить только следы от жира и грязи.

Когда вы приступите к чистке, сначала проверьте выбранное вами средство на небольшом незаметном кусочке одежды, а затем отстирайте все пятно. Эксперты рекомендуют сначала попробовать моющее средство на внутренней стороне рукава и всегда следовать советам по этикеткам на одежде.

Самый простой способ удалить пятна – воспользоваться стиральным порошком, однако он действует не всегда. К счастью существует несколько альтернативных методов, и все, что для них нужно, точно найдется у вас дома.

Используйте спирт

Спирт является мощным растворителем, который может помочь удалить зеленую пигментацию, так что нанесите немного спирта на чистую губку и потрите ею пятно, сначала попробовав это средство на небольшом участке.

Затем промойте пятно холодной водой и нанесите на него немного моющего средства. Втирайте его в одежду массирующими движениями и оставьте на 5 минут. После всех этих процессов загрязненную вещь можно бросить в стирку.



Пятна нужно отпирать в холодной воде / Фото Freepic

Главное: не втирайте спирт и моющее средство в одежду, так вы только распространите грязь по большей части одежды и усложните удаление.

Возьмите лак для волос

Лак для волос также может оказаться отличным средством в борьбе с травяными следами, ведь он также содержит спирт. Но результат может быть не столь хорошим, поэтому использовать этот метод советуют только для легкого обесцвечивания.

Сначала нанесите на пятно лак для волос, дайте им высохнуть. Затем возьмите щетку с мягкой щетиной и очистите пятна. После этого на нее можно нанести моющее средство и отправить вещь в стирку.