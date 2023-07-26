Морепродукты включают в себя много белка. Он необходим для наращивания и поддержания мышечной массы. Также они богаты жирные кислоты.

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Полезные свойства морепродуктов

Омега-3 – это полезные жиры, которые ваше тело не производит само по себе, так что вам нужно получать их из пищи или пищевых добавок. Жирная рыба, как лосось, сельдь, форель, сардины, является одним из лучших источников. Известно, что жирные кислоты омега-3 сокращают воспаление в организме, что может снизить риск сердечных заболеваний, деменции и некоторых видов рака.

Согласно FDA, употребление в пищу приготовленной рыбы во время беременности и грудного вскармливания помогает вашему ребенку усваивать омега-3, которые могут способствовать развитию ее мозга.



Морепродукты включают в себя много белка и жирных кислот.

Также морепродукты содержат много витаминов и минералов, которых не хватает в обычном рационе

Добавляя в пищу большое количество морепродуктов, может помочь вам увеличить потребление витамина B12, селена, магния и цинка. Кроме того, морепродукты содержат кальций и витамин D.

Морепродукты являются лучшим диетическим источником йода и фтора для человека. Кроме того содержат умеренное количество железа. Содержание железа в них составляет 30-50% его содержания в красном мясе.

Входящее в морепродукты

К наиболее распространенным морепродуктам относятся устрицы, мидии, морские гребешки, осьминоги, морские каракатицы и кальмары, креветки, крабы, лобстеры, омары, лангусты и речные раки.