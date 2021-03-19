Диетологи настаивают, что морепродукты, в частности рыба, должны быть в рационе каждого человека. Жирные кислоты и минералы в составе продукта полезны для сердца, сосудов, костей, мышц, нервной системы, иммунитета и кожи. Но, чтобы получить максимальную пользу, следует знать, какой вид рыбы выбрать.

Состав рыбы разнообразнее мяса: здесь содержится меньше холестерина, больше Омега-3 кислот, витаминов и минералов. Белок, полученный из рыбы, быстро переваривается и выводится из организма, обеспечивая лучшее функционирование желудочно-кишечного тракта.

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Средиземноморская диета, которая получила мировую известность, не зря считается самым полезным способом похудения. Все дело в сбалансированном подходе к формированию рациона, где основное место отведено морепродуктам. Поэтому если вы решили попробовать перейти на правильное питание, учтите сегодняшние советы.

Самой полезной рыбой считается морская, поскольку в ней содержится большее количество микроэлементов. Среди них:

жиры с полезными жирными кислотами Омега-3 ,

, белки и богатый аминокислотный профиль;

и богатый аминокислотный профиль; комплекс витаминов – A, E, D, C и H, PP, группа B;

– A, E, D, C и H, PP, группа B; минералы – железо, цинк, йод, марганец, фосфор.

Предлагаем вам 5 видов рыбы, которые считаются полезными для организма. Для того чтобы разнообразить рацион, попробуйте чередовать их между собой, но обязательно ешьте рыбу хотя бы 2 – 3 раза в неделю.

Треска



Польза трески / Фото Pexels

Треска положительно влияет на активность мозга, ЦНС, кости и суставы, а также ускоряет метаболизм. Треска особенно полезна для женщин, поскольку улучшает вид кожи, ногтей. волос, важно в период межсезонья.

В состав рыбы входит целый комплекс витаминов, среди них – B4, B12, PP, H, D, E, а также фосфор, калий, селен, йод, хром, фтор. Также треска помогает похудеть. Этот эффект достигается благодаря высокому количеству белка и минимальному содержанию жира.

Эксперты утверждают, что треска способна повышать иммунитет, защищать от артрита, артроза, тромбоза, инсульта и инфаркта.

Однако, как и всей остальной рыбой, теской не стоит пренебрегать. Рекомендуемая оптимальная доза составляет 200 – 300 граммов в сутки.

Скумбрия

Благодаря Омега-3 кислотам скумбрия положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, нормализует состав крови и успокаивает ЦНС. Таким образом рыба способна стабилизировать давление, улучшать мозговую активность и минимизировать проявления стресса. Как и треска, скумбрия влияет на кожу, волосы, ногти и вообще оказывает положительное влияние на гормональный фон человека.

В состав рыбы входит селен, фосфор и йод, магний, калий, витамины PP, D, B2, B6 и B12, жирные кислоты, белки.

Объем одной порции скумбрии не должен превышать 200 граммов в день.

Палтус

Палтус обеспечивает длительное чувство сытости, поэтому эта рыба один из лучших продуктов для тех, кто худеет. К тому же компоненты палтуса участвуют в конструировании мышечной ткани.

Рыба будет полезной для тех, кто хочет восстановить деятельность сердца, ЦНС, зрения и системы кроветворения. Также палтус входит в рацион тех, у кого наблюдается ослабление иммунитета или нарушения щитовидной железы.

Благодаря палтусу в организм доставляются легкоусвояемые белки, полиненасыщенные жирные кислоты, а также микронутриенты: селен, калий, магний, фосфор, цинк, серу, витамины PP, D, группы B, антиоксиданты.

Лососевые (семга, форель, горбуша)



Польза лосося / Фото Pexels

Лососевые лучший выбор для поддержания здоровья сердца, сосудов, костной ткани, зубов, эндокринной системы. В составе рыбы много Омега-3, белков, витамина D, PP, B1, а также B2, B5 и B12. Кроме того, с одной порцией продукта в организм поступает марганец, селен, медь, калий, магний, цинк, фосфор и сера.

Группа лососевых способна уменьшить выраженность хронических воспалений, стабилизировать давление, выровнять уровень липидов и холестерина в крови. Доза такой рыбы должна варьироваться 150 – 250 граммов в сутки.

Тунец

Белок, калий, фосфор, йод, кобальт, цинк и сера, которыми богат тунец полезны для укрепления костей, профилактики анемии, поддержания иммунитета и уменьшения воспалений. Высокий состав липидов в крови снижает показатель холестерина. Также тунец расслабляет гладкую мускулатуру, нормализует давление в сосудах. Этого эффекта можно добиться, употребляя 1 – 2 порции продукта весом в 250 раз в неделю.