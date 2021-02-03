Детский травматизм – неприятная тема. Тем не менее чтобы процесс лечения проходил максимально безопасно, а родители знали, что делать при повреждениях, о ней нужно говорить. Сегодня рассказываем о правилах оказания первой помощи при травматизации и препаратах, которые помогут уменьшить боль.

Источник: 24 канал

Детство – прекрасная беззаботная и веселая пора. У каждого из нас есть масса приятных воспоминаний и впечатлений, которые состоялись именно в этот период. Интересные поездки с родителями, веселые игры с друзьями, забавные моменты из школьной жизни, но не все воспоминания бывают положительными. Есть и такие, которые имеют болезненный характер. Кто из нас, при различных играх, не получал небольшие ссадины и синяки, на которые никто не обращал внимания? Большинство детей возвращались домой со значительными гематомами, растянутыми связками, ушибами мягких тканей и даже переломами конечностей. Поэтому тема детского травматизма всегда была и будет актуальной.

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Как бы мы не пытались уберечь своих детей от травм, выбирая для прогулок безопасные детские площадки, покупая качественные игрушки, которые соответствуют возрасту ребенка, – все равно полностью обезопасить его не удастся.

Поговорим о статистике



Травматизация дома / Фото Pinterest

Одним из самых распространенных видов травм среди детей является падение.

Согласно статистическим данным меньше от падений страдают дети в возрасте до 1 года. Наибольшее количество травм из-за падения получают дети младшего и среднего школьного возраста, причем мальчики травмируются гораздо чаще девочек и составляют 65–70% всех травмированных детей. Это можно объяснить их склонностью к подвижным играм и активного отдыха.

Если дома дети травмируются примерно с одинаковой регулярностью, то уличный травматизм имеет определенную сезонность. Наибольший уровень уличного травматизма отмечается в период зимних и летних каникул, когда дети имеют больше свободного времени и проводят его на улице.

Как избежать травматизации

Из-за высокого риска повреждений, родителей беспокоит извечный вопрос: как уменьшить травмирование ребенка? И у врачей есть ответ! Чтобы избежать травм, соблюдайте эти простые правила:

воспитывайте в ребенке осмотрительность и осторожность.

осмотрительность и осторожность. Регулярно рассказывайте об небезопасности шалостей на балконах и лестницах. Приучите ребенка крепко держаться за перила во время подъема и спуска.

во время подъема и спуска. Не позволяйте ребенку з алезть на высокие деревья и постройки.

ребенку з и постройки. Информируйте ребенка, об опасности канализационных люков, подвалов и канав.

Во время прогулки проверяйте качели и спортивный инвентарь на детской площадке перед катанием или тренировках, не играйте с детьми на необорудованных или поврежденных детских площадках.

на детской площадке перед катанием или тренировках, с детьми на необорудованных или поврежденных детских площадках. Обходите участки, где проводят ремонтные работы.

Не открывайте окна настежь в помещении, где находится ребенок.



Воспитывайте в ребенке осторожность / Фото Pinterest

Эти простые правила могут спасти ребенку жизнь. Но как вести себя, если избежать травмирования все же не удалось?

Как правильно организовать первую помощь

В первую очередь старайтесь сохранять спокойствие, чтобы не напугать и без того расстроенное дитя. Найдите удобное место, чтобы посадить или положить пострадавшего для осмотра и выяснения тяжести его состояния. Эта информация является обязательной и необходимой, чтобы понять, есть ли необходимость вызвать скорую помощь.

Итак:

выясните, что именно болит (рука, нога, палец, возможно ребенок чувствует какую-то боль внутри). По возможности установите характер боли (режущая, колющая, ноющая) и ее продолжительность (присутствует постоянно или зависит от ряда факторов: движений, вдохов и так далее). Обязательно нужно осмотреть пораженный участок тела и выяснить есть ли повреждения (порезы, ссадины) ткани. Если ребенок чувствует боль в любой из конечностей, попросите его подвигать пальцами, с целью исключения наличия перелома.

Согласно полученной информации нужно сделать вывод насколько сильно ребенок требует неотложной помощи.

В случае, если нет необходимости или потребности вызывать скорую помощь, в обязательном порядке сообщите родителей (если это не ваш ребенок) о ситуации которая сложилась. Это важно потому, что бывают случаи, когда полученные травмы не дают угрожающих симптомов сразу, а могут проявить их только через определенное время (от 1–2 часов до 1–2 суток). Поэтому за ребенком необходимо наблюдение.

Если характер травмы не несет существенных угроз для жизни ребенка, но в месте удара имеются ссадины или гематомы, необходимо провести тщательный осмотр пораженного участка. При необходимости обработать рану раствором перекиси водорода или промыть чистой кипяченой водой, затем воспользоваться антисептиком (не наносить на рану, а обрабатывать вокруг травмированного участка), наложить стерильную повязку.



Первая помощь при травме / Фото Pinterest​

В случае, когда уменьшение симптоматики не происходит или она усиливается – не медлите и обратитесь к специалисту. При появлении гематомы и болевых ощущений в травмированной области, желательно применять препараты, которые уменьшают отек и имеют противовоспалительный и обезболивающий эффект. Всем родителям известно, что в таких случаях необходимо выбирать только безопасные, качественные препараты, имеющие доказанную эффективность, поскольку в детском возрасте большинство противовоспалительных средств не могут применяться в связи с возрастными ограничениями.

Препараты на натуральной основе

При травмах можете использовать препарат на натуральной основе – Траумель С. Он имеет разнообразные формы выпуска (гель, мазь, таблетки), что дает возможность индивидуального подхода к лечению в любой ситуации.

Это высокоэффективный противовоспалительный и безопасный препарат, использование которого возможно даже для новорожденных.

Семья Траумель / Фото Compendium

Актуальность его применения в раннем посттравматическом периоде базируется на его 8 ключевых эффектах:

остановка кровотечения. Уменьшение болевых ощущений. Уменьшение отека тканей. Ускорения рассасывания отеков и гематом. Улучшение процесса восстановления тканей. Оптимизация протекания воспалительного процесса. Снижение риска формирования рубцов. Уменьшение инфекционных и посттравматических осложнений.

Благодаря своим компонентам натурального происхождения он восстанавливает поврежденные ткани даже на клеточном уровне и завершает воспалительный процесс правильно и полностью, что является очень важным моментом для организма, который находится на стадии роста и развития. Именно это является весомым, поскольку, зачастую, полностью не пролеченные в детстве травмы, могут напомнить о себе через несколько лет.

Также при ушибах, растяжениях и разрывах связок, можно использовать мазевые повязки:

на больное место нанести слой (толщиной 1–2 мм) Траумель С (мазь),

(толщиной 1–2 мм) Траумель С (мазь), сверху разместить компресс , поверх которого бинтуют эластичный бинт (может использоваться сетчатый бинт),

, поверх которого бинтуют эластичный бинт (может использоваться сетчатый бинт), менять повязку каждые 8 часов.



Тщательно осмотрите ребенка и обратитесь к врачу / Фото Pinterest

При воспалительных процессах внутреннего характера возможно применение таблетированной формы препарата.

Детский травматизм – довольно неприятная тема для многих, но вместе с тем родителям не следует запрещать детям играть в подвижные игры, ограничивать их в общении и исследовании окружающей среды: все нужно делать умеренно, соблюдая правила безопасности.

Будьте здоровы, а перед применением препарата обязательно ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.