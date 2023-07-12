Алкоголь действительно может дать неожиданные преимущества вашему организму, однако обратите внимание: полезен он только в минимальных количествах. Не злоупотребляйте пивом или коктейлями, ведь тогда риски растут, а польза для здоровья становится все более туманной.

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Чем полезен алкоголь

Эксперты убеждены, что для того, чтобы получить всю возможную пользу от алкоголя, женщинам не стоит пить больше одного напитка в день, а мужчинам – больше двух. Если вы находитесь в хорошей спортивной форме, умеренное употребление алкоголя снизит вероятность сердечного приступа на 25 – 40%. Также падают риски инсульта и отверждения артерий.

Врачи подозревают, что это происходит из-за того, что небольшое количество алкоголя повышает уровень "хорошего" холестерина в крови. Но помните, что злоупотребление спиртосодержащими напитками может повысить риск сердечных заболеваний.

Также исследования показали, что умеренно пьющие люди гораздо активнее тех, кто не пьет вообще. Такие люди чаще занимаются спортом и даже могут извлечь из него больше пользы.



Умеренное употребление алкоголя поможет избежать инсульта / Фото Pexels​

С другой стороны, чем больше вы тренируетесь, тем больше вероятность того, что вы будете периодически выпивать. И ученые пока не совсем уверены, как работает эта связь.

Вы могли и не подозревать, но люди, что иногда выпивают бокал вина, имеют гораздо меньше шансов получить камни в почках – риски уменьшаются на 33%. В борьбе с этим заболеванием еще более эффективно пиво – оно уменьшает вероятность камней в почках на 41%.

Кроме того, алкоголь делает вас более социальными – однако этот его эффект вы, вероятно, могли заметить и сами. Люди, пьющие бокал или два в компании, более склонны улыбаться и привлекать людей к разговору.

Учёные выяснили, что несколько напитков в неделю могут также защитить ваш мозг и снизить риск болезни Альцгеймера. Поможет алкоголь и людям с высоким уровнем сахара – он нормализует его и предотвращает развитие диабета 2-го типа.