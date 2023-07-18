Если вы зеваете очень часто и даже тогда, когда не чувствуете усталости, это может означать, что вам пора обратиться к врачу. Именно зевота может быть причиной мигреней, или даже быть сигналом того, что у вас есть расстройство мозга.

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Как часто зевать нормально

Доктор Иоганнес Юйс убежден, что чрезмерным зевание можно считать тогда, когда оно происходит чаще, чем 3 раза в течение 15 минут. Проследить это явление довольно сложно, так что если у вас есть подозрение на то, что вы зеваете слишком часто, попробуйте обратить внимание на то, с какой периодичностью это происходит и отличаются ли ощущения.

В основном зевота является вполне нормальным явлением, однако, как и любое другое, если это кажется необычным или странным, вы должны принять это к сведению и, возможно, обратиться к врачу,

– поделился доктор Сухейл Хуссейн.

Что может означать чрезмерное зевота

Одной из наиболее распространенных причин этого явления может стать депривация сна. Это может быть как основным заболеванием, так и симптомом других, более серьезных болезней, например апноэ во сне.



Зевота может быть следствием проблем со сном / Фото Pexels

Кроме того, чрезмерная зевота может быть одним из последствий приема некоторых лекарств.

Определенные лекарства, такие как нейролептики или антидепрессанты, могут вызвать чрезмерную зевоту как побочный эффект,

– рассказал доктор Юйс.

Но действительно страшная причина чрезмерного зевания может заключаться в определенных расстройствах мозга. Это явление может вызвать заболевание Паркинсона, рассеянный склероз и мигрени. Если ваш врач определит эти болезни как причину частого зевания, он может направить вас к специалистам для дальнейших обследований.

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Также частой причиной зевоты становятся стресс и тревога, и это может быть способом вашего организма справиться с напряжением. Кроме того, к этому может привести и предыдущий сердечный приступ, серьезно влияющий на поставку кислорода вокруг тела.