Что такое плач и чем он отличается от слезотечения? Почему женщины плачут чаще, чем мужчины? Как часто и как долго можно плакать? Читайте ответы на эти и другие вопросы в нашей статье!

Даже если ми привыкли держать свои эмоции "в узде", рано или поздно все равно заплачем. Когда будем резать лук, случайно вдохнем черный перец или зевнем. Глаз увлажнится после длительной работы за компьютером или просмотра телевизора в комнате с выключенным светом. Спровоцировать появление слез может сильная физическая боль. Но это не плач, а – слезотечение. В таком случае – начнут выделяться "механические" (базальные или рефлекторные) слезы, которые обеспечат дополнительную защиту глазам при их раздражении либо же сработает специальный защитный рефлекс, призванный уберечь высокочувствительный парный орган от потенциальных повреждений, сообщает Полезно 24. Однако в большинстве случаев человек плачет из-за эмоциональных переживаний.

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В этой статье рассмотрим основные причины плача и пользу от него.

Механизм плача



Как возникает плач / Фото Unsplash

Плакать люди научились в процессе эволюции. Мы являемся единственным биологическим видом, который проливает "психологические слезы", вызванные эмоциональными травмами. Владельцы собак сейчас возразят – дескать, их любимцы, переживая спектр эмоций (в основном речь идет о негативных), тоже плачут. А тем, кто в этом сомневается, посоветуют зайти в приют для животных и заглянуть в глаза, полные слез брошенных на произвол судьбы четвероногих.

Однако ученые твердо стоят на своем: только человек – единственное социальное животное – рыдает из-за того, что чувствует себя одиноким, оскорбленным и обиженным. Происходит возбуждение эмоциональных (лимбических) структур головного мозга, которые запускают процесс экстренной выработки слез. Только такие слезы содержат определенные гормоны, которые действуют в частности как обезболивающее. Одновременно сокращаются мимические мышцы. Это объясняет, почему открытие "эмоциональных шлюзов" сопровождается предательской дрожью губ и век, шмыганьем носом и рефлекторным всхлипыванием.

Интересный факт. Дети до четырех месяцев плачут без слез – из-за несформированности специальных нервных путей, которые запускают процесс выделения секрета слезных желез.

Почему женщины плачут чаще мужчин

Считается, что плач как эмоциональная реакция, присущ более женщинам. "Это – не гендерный стереотип, а чистая правда", – утверждают ученые.

Слезы женщин – обильные и часто не поддаются логическим объяснениям. Их причиной может стать и плохая погода за окном, и даже сломанный ноготь, хотя на самом деле, говорят психологи, это – только "верхушка айсберга". Настоящая причина спрятана намного глубже. Это может быть работа, которую женщина ненавидит или комплексы по поводу внешности.



Плач женщин / Фото Rawpixel

Женщины действительно более эмоциональные и более "включены" в работу, отношения с близкими, в фильмы, которые смотрят или книги, которые читают. А вот мужчины плачут значительно реже и почти никогда – на публику. Не потому, что более "толстокожие", а потому, что хотят (а точнее – должны) соответствовать общепринятым культурным нормам.

Феномен плача

Профессор университета Тилберга (Нидерланды) Ад Вингерхетс является одним из немногих исследователей, изучающий феномен плача. Необычной темой профессор заинтересовался в 1987 году. Через четверть века ему удалось собрать результаты своих исследований в книге под названием "Почему плачут только люди". Ученый утверждает:

На самом деле мы плачем не тогда, когда нам грустно, а когда чувствуем злость, бессилие, удивление или сопереживаем другим.

То, что плач приносит облегчение, – не более, чем миф. После рыданий мало кто из нас чувствует себя полным энергии. Однако слезы позволяют нам лучше понять, что их вызвало. Кроме того, это – способ показать другим людям, что они нам нужны. Своеобразное заверение, что мы пришли с миром. Плача в радостные моменты, показываем, что мы – высоконравственные альтруисты, готовые пожертвовать собой ради других.

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Для детей плач – одна из доступных форм коммуникации, а для новорожденных – единственно возможная. Когда ребенок выдает подобный звуковой сигнал, информирует таким образом взрослых о своих неудовлетворенных потребностях. Со временем словарный запас увеличивается и ребенок учится заменять плач словам, поэтому плачет все реже и реже, особенно мальчики. Эта разница становится особенно заметной в возрасте 11 лет.



Мальчики начинают скрывать эмоции с 11 лет / фото Rawpixel

Согласно исследованиям, проведенным Адом Вингерхетсом совместно с Марлин Бехти, взрослая женщина плачет 2-3 раза в месяц, а мужчина – только раз. Причина – не в гормональных изменениях, как думает большинство из нас. Между плачем и началом менструаций ученые не обнаружили никакой связи.

То, что женщины плачут чаще, Ад Вингерхетс объясняет воспитанием. Парню плакать уже не подобает – не говоря о взрослом мужчине. Поэтому он должен скрывать свои слабые стороны, а не выставлять их напоказ.

Соглашается с коллегой и Лия Шарман из Университета Квинсленда:

Мужчина должен быть "крутым". Эмоциональность – прерогатива женщин ("не скули", "не будь бабой", "мужики не плачут"). Такие ожидания выдвигают к мужчинам в западных культурах, где женщины плачут на людях чаще, чем мужчины. В других культурах эта разница является меньшей либо же вообще не прослеживается.

Кстати, в богатых странах люди плачут чаще. Как и в тех, где общество не осуждает тех, кто проливает слезы.

Интересно, что мужчины, которые дают волю эмоциям при определённых обстоятельствах, трактуются противоположным полом, как более симпатичные, чем те, кто продолжает "держать марку". Как показывают исследования, мужчины чаще всего плачут по трем причинам:

когда умирает близкий человек;

когда умирает домашний любимец;

когда разрывают отношения с любимым "половинкой".



Причини мужского плача / Фото Unsplash

Британский писатель-фантаст Мэтт Хейг (одна из его книг возглавила список бестселлеров по версии издания The Sunday Times) отмечает:

Обратной стороной патриархата является то, что ради привилегий и социального пространства, которое стремятся занять мужчины, мы загнали себя в тупик. Я сам много плачу, но никогда не делаю этого перед знакомыми. Однако теперь могу поговорить с другими мужчинами о слезах, что считаю большим прогрессом.

Токсическая маскулинность ограничивает перечень ситуаций, в которых мужчина может дать волю своим эмоциям. И одной из них (если не единственной) являются спортивные мероприятия, где мужчины могут позволить себе плакать не только в одиночку, но и все вместе.

Почему плакать – полезно

Некоторые ученые предполагают, что когда мы плачем, в нашем организме вырабатываются химические вещества, что действуют успокаивающе (уменьшают стресс, снимают напряжение в теле), либо как стимуляторы – усиливают положительные эмоции. Однако, как показали исследования, слезы почти не влияют на уровень кортизола – гормона стресса. Зато позволяют контролировать частоту дыхания и уже таким нехитрым способом помогают человеку успокоиться.

Считается также, что плач приносит облегчение в эмоционально тяжелых ситуациях, поскольку позволяет буквально "выплеснуть" свои эмоции. Однако научного подтверждения этому нет. В одних ситуациях плач действительно помогает. В других, наоборот, – ухудшает самочувствие человека.

Исследователи считают, что плач можно рассматривать как сообщение мозга, что "что-то пошло не так" и стимул к действиям, которые будут способствовать уменьшению чувства тревоги.



Слезы помогают регулировать эмоции / Фото Rawpixel

Кроме того, слезы являются социальным инструментом, который показывает другим, что вам может понадобиться поддержка. Это подтверждают эксперименты, в ходе которых испытуемым показывали фотографии людей с заплаканным, улыбающимся или нейтрального вида лицом. Когда человек смотрел на заплаканное, то и сам переживал грусть, но одновременно и большую готовность оказать поддержку другому. То есть слезы других вызывают эмпатию – умение сопереживать.

Клинический психолог Корде Бенека провела эксперимент с участием людей, которые часто, редко и почти никогда не плачут. Выяснилось, что представители последней группы вели себя более отстраненно и чувствовали больше негативных эмоций (таких, как злость, гнев и отвращение) по сравнению с теми, кто плакал чаще. Вот почему специалисты призывают родителей не ругать своих детей за то, что те плачут.

Как часто и как долго можно плакать

Такого понятия, как "оптимальное количество слез в день, месяц или год" не существует. Слез не бывает "слишком много", поэтому стоит ориентироваться на собственное самочувствие. Если вам кажется, что проливаете "реки" слез или не можете "выжать" из себя ни одной слезинки – стоит проконсультироваться с психологом либо психотерапевтом.

готовность оказать поддержку другому. То есть слезы других вызывают эмпатию - умение сопереживать.