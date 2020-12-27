Дергается глаз: советы врачей, которые помогут от этого избавиться
Многие сталкивались с непроизвольными ритмичными сокращениями мышц века. Неприятное подергивания века может свидетельствовать о стрессе, переутомлении или неправильно сформированном режиме дня. О том, как избавиться от этого– читайте в нашем материале.
Вопрос нервного тика до сих пор полностью не исследован. Но если же эти непроизвольные сокращения мышц проявляются редко – не следует волноваться. Периодический нервный тик не является признаком какого-то серьезного заболевания, сообщает Полезно 24.
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Прежде всего перестаньте гуглить, что скрывается за этим симптомом, ведь среди поисковых запросов можно наткнуться на информацию о том, что у вас первая стадия рассеянного склероза или боковой амиотрофический склероз. На самом деле, такие заболевания проявляются более выраженными симптомами и к моменту появления тика, скорее всего, уже будут диагностированы. Поэтому дергающийся глаз, – не повод для паники, даже наоборот – это сигнал, что вам пора взять паузу и отдохнуть.
Определяем причину
Мышцы сокращаются, получая нервные импульсы, которые обусловлены электрической активностью мозга. Иногда эта активность становится хаотичной, тогда и возникает что-то вроде "вспышки", которая заставляет мышцы сокращаться.
Часто это признаки:
- усталости;
- высокого уровня стресса;
- избытка кофеина
- чрезмерной нагрузки на глаза.
Если вам когда диагностировали гипертиреоз, и на фоне стабилизированного состояния у вас снова начало дергаться веко – обратитесь к эндокринологу. Вероятно, нужно скорректировать дозу лекарств или внести изменения в терапию.
Что делать, если дергается веко / Фото Pinterest
Кстати, если вы применяете противосудорожные, диуретики или нейролептики, следует ознакомиться с побочным действием препаратов. Часто в таких ситуациях именно они становятся причиной тиков.
Что делать, чтобы облегчить свое состояние
Специалисты Американской академии офтальмологии рекомендуют снижать стресс:
- высыпаться;
- заниматься физкультурой;
- медитировать;
- уделять внимание состоянию глаз.
Если нервный тик спровоцирован перегрузкой органа зрения, приобретите увлажняющие капли, а также дозируйте работу. Для этого подойдет таймер: установите напоминание о небольшом перерыве для зарядки глаз.
Займитесь гигиеной рабочего места: отрегулируйте освещение, чтобы оно падало слева и не было слишком ярким.
Увлажняющие капли помогут в борьбе с нервным тиком / Фото Realsimple
Если организм таким образом предупреждает об усталости – не игнорируйте эти сигналы: попросите дополнительные выходные или отпуск, проводите больше времени на свежем воздухе, не нагружайте в эти дни глаза. Если эти меры не помогли, возможно, с тиком стоит бороться с помощью легких успокоительных или немедикаментозными методами, например психотерапией.
Как питаться
Поскольку проблема тика химическая, ее можно решить изменением рациона. Прежде всего восстановите баланс кальция, магния и глицина.
Эти микроэлементы содержатся в достаточном количестве в таких продуктах:
- молочных продуктах;
- рыбе и морепродуктах;
- гречке;
- бобовых;
- орехах;
- тыкве;
- яйцах;
- сырах.
Как питаться, если дергается глаз / Фото Freepik
Откажитесь от алкоголя и кофеина, поскольку они стимулируют нервную систему, что может спровоцировать новые тиковые эпизоды.
Что делать в случае обострения тика
Иногда за сокращением мышц века скрывается доброкачественный эссенциальный блефароспазм. Однако, кроме подергивание, заболевание сопровождается миганием, поэтому его легко отличить от обычного тика.
Также к врачу следует обратиться, если:
- глаз покраснел или вспух;
- из глаза выделяются слезы;
- при дерганье века глаз полностью закрывается;
- подергивание длится несколько недель;
- начинают дергаться другие части лица.
Как можно остановить тик
- Закройте глаза на 15 минут и старайтесь их расслабить.
- Смочите ватные диски теплой водой и положите их на веки.
- Попробуйте широко открыть глаза, а затем закройте их на несколько секунд.
- Также можно легко нажать на середину надбровной дуги дергающегося глаза.
- Начните интенсивно моргать в течение 15 секунд, а затем закройте глаза на 2 минут.
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