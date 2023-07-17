Вы могли этого не знать, но даже во время сна наш разум остается активным и продолжает работать. В частности, он создает истории и образы, которые могут казаться бессмысленными или пророческими.

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Почему нам снятся сны

Ученые убеждены, что каждую ночь мы видим от четырех до шести снов. Вы можете сказать, что это невозможно, однако вы так думаете только потому, что люди обычно забывают до 95% всех своих снов.

Вам снятся сны всю ночь, однако самые яркие – в фазе быстрого сна. На сон влияет не только то, о чем вы думали перед тем как заснуть, но и опыт, который вы переживаете во время пробуждения. Кроме того, сны могут обнаружить то, о чем вы избегаете думать.

Исследования показали, что около 65% снов связаны с тем опытом, который люди переживают во время бодрствования. "Стандартные" сны могут отличаться от человека к человеку, однако есть некоторые общие черты:

обычно сны визуальны – то есть прежде всего вы видите образы, а не привлекаете другие ощущения, например обоняние или осязание;

большинство людей видят цветные сны, однако некоторым людям могут сниться черно-белые сновидения;

если вы испытываете немного стресса, скорее всего вам будут сниться хорошие сны.

Однако иногда людям снятся страшные, неприятные и жуткие сны. И у них есть веские причины, связанные с тем, что вы делаете перед сном.

В частности, вам могут присниться кошмары, если вы будете смотреть или читать что-то страшное на ночь. Плохие сны может привести и к плохому рациону – в частности, прием пищи непосредственно перед отдыхом. Среди других причин кошмаров: побочные эффекты лекарства, болезни и бессонница.



Кошмары могут сниться из-за стресса / Фото Pexels​

Ученые выяснили, что существует всего три наиболее распространенных темы кошмаров: смерть, физическое насилие и преследование или охота. Кроме того, некоторые люди сталкиваются не только с кошмарами, но и с ночными страхами. Это состояние, когда после пробуждения вы не помните сон, но испытываете ужас и испуг.

Эксперты убеждены, что если вам постоянно снятся кошмары, это может быть следствием употребления лекарств, психоактивных веществ или одним из симптомов психического заболевания.

Общие темы снов

Когда вы просыпаетесь после сна, в котором вы были беременны и видели зубы, вы можете подумать: "Это точно что-то значит". Однако вы будете удивлены: на самом деле такие сны снятся очень многим людям.

Среди наиболее распространенных тем сновидений:

падение;

зубы;

беременность;

быть обнаженным на публике;

полит;

смерть и преследование;

секс или измена.

Но толкование снов для разных людей может существенно отличаться в зависимости от их жизненных обстоятельств. Например, сон о преследовании может свидетельствовать о тревоге, страхе или даже влюбленности.