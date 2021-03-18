Любая диета требует тщательной подготовки. И начинать такую подготовку эффективно с изменения мышления, считает психотерапевтка Татьяна Караваева. Врач поделилась основными проблемами, которые мешают получить желанную фигуру "к лету".

В условиях пандемии не всегда получается вести активный образ жизни, а длительное пребывание на изоляции привязывает нас к холодильнику, заставляя "заедать" стресс. В этих условиях следить за своей фигурой стало еще труднее. Но даже эти испытания можно пройти, если правильно подобрать мотивацию и ставить перед собой реалистичные цели.

Читайте также Худеть без усилий: 7 видов необычной физической активности, которые помогут держать себя в тонусе

Ошибка 1. Худеем ради одобрения

Прежде чем садиться на диеты, важно правильно выбрать мотивацию. Если вы хотите похудеть, чтобы лучше себя чувствовать – действуйте, но когда вы считаете, что снижение веса поможет вам наладить личную жизнь – могут возникнуть проблемы.

Иногда женщины думают, что после похудения они найдут любимого человека, заведут отношения и кардинально изменят свою жизнь. Однако, кроме лишнего веса, у таких людей могут быть и другие причины, которые разрушают общение. Соответственно, когда с потерей веса не приходит желаемое счастье, женщина разочаровывается и начинает "заедать" негативные эмоции.

Прежде всего поймите, что стройность не добавит вам друзей, не осчастливит, не сделает успешным и не улучшит карьеру. Решение проблем с построением коммуникации, личных отношений, успешности – это вопрос психологии, а не диетологии.

Ошибка 2. Плохой сон

Ночью, особенно во время первой фазы сна, в гипофизе вырабатывается гормон соматотропин. Без него практически невозможно похудеть, даже при соблюдении жестких ограничений в еде. Поэтому в диетологии существует практика "нормализации сна".

Если у вас поверхностный и рваный сон, кроме диеты придется позаботиться о полноценном режиме сна.

Ошибка 3. Как можно быстрее потерять 20 килограммов



Вы ставите нереалистичные цели / Фото Unsplash

Эффективная диета начинается с реалистических целей. Запланируйте сбросить 5 килограммов за 2 месяца, а не 20 за несколько недель. Во-первых, это полезнее для здоровья, во-вторых, задачи, которые не удалось выполнить могут стать причиной фрустрации – психического состояния, возникающего при несоответствии желаний и возможностей, а также невротических расстройств.

Бывает, похудеть мешает перфекционизм. Человек хочет сразу получить "идеальное тело", а когда понимает, что ничего не получается – полностью теряет мотивацию и прекращает попытки.

Серьезного снижения веса можно добиться только в несколько этапов, но наша психика плохо реагирует на задачи, которые могут длиться не один год.

Ошибка 4. Жестокая диета

Даже если вам и удастся сбросить несколько килограмм на таких диетах, скорее всего, они вернутся. Поэтому желательно наладить правильное питание с высоким количеством белка, жиров и углеводов.

Ошибка 5. Не есть после 6

Отказываясь от пищи после 18.00, вы действительно можете похудеть, но потерянное быстро возвращается. Когда организм понимает, что вы можете избавить его от пищи, он начинает запасать жиры. Поэтому не ограничивайте себя в еде на более чем 12 часов. Оптимально, если последний перекус будет за 2 – 3 до сна.

Ошибка 6. Едим быстро



Вы едите "на ходу" / Фото Unsplash

Всем известный факт, что сигнал о сытости доходит до мозга примерно через 20 – 30 минут после того, как мы наелись. Поэтому не стоит спешить. К моменту, когда вы почувствуете себя сытым, вы съедите в 2 – 3 раза больше необходимого. Принимайте пищу медленно и вставайте из-за стола слегка голодным.

Ошибка 7. Есть во время просмотра телевизора из крупных тарелок

Есть несколько психологических приемов, которые помогают есть меньше. Например, правильно подобранная посуда. Тарелки небольшого размера на столе позволяют наесться маленькой порцией. Красивая посуда поможет получить от пищи эстетическое удовольствие, насладиться ее консистенции и вкусом.

Еще один способ – отказаться от телевизора, гаджетов и интернета во время приемов пищи. Отвлекаясь на просмотр фильма или новостей, мы не замечаем, как съедаем больше нормы.

Ошибка 8. Сохраняем вкусности

Когда человек голоден, он начинает перекусывать всем, что попадется ей под руку. И если у вас всегда есть выпечка, конфеты, шоколад – сдержать себя практически невозможно.

Если же за вкусностями придется идти в магазин – сохраняется шанс, что вам удастся остановиться.

Ошибка 9. "Заедать" злость

В психотерапии встречается психогенное переедание – потребление большого количества пищи в связи с эмоциональными проблемами, в результате – человек набирает вес или не может похудеть. В этом случае просто диета не поможет, поскольку усилится тревога.

Когда пища становится способом борьбы с эмоциональным напряжением, все попытки похудеть заканчиваются неудачей.

Ошибка 10. Бокал вина сэкономит суточную норму калорий

Часто мы не замечаем перекусов – съеденной конфеты или бутерброда. На самом деле в течение дня у нас собирается много подобных моментов. Поэтому диетологи советуют вести дневник питания.

Некоторые думают, что бокал сухого вина – хорошая идея, которая поможет избежать переедания, но это не работает. Любой алкоголь повышает аппетит, соответственно, после вина вы захотите перекусить калорийными сыром и виноградом.

Ошибка 11. Взвешиваться каждый день

Чтобы следить за динамикой веса, не обязательно постоянно взвешиваться. Достаточно 1 – 2 взвешиваний в неделю. Вес зависит от многих причин – от количества выпитой жидкости, менструального цикла, погоды. Если слишком часто вставать на весы, можно увидеть "плюс" и начать беспокоиться.

Важно правильно записывать результаты взвешивания.

Когда вам удалось сбросить килограмм, отметьте этот успех не записью новой веса, а записать этот прогресс как "77 - 1" – это наглядные данные, которые фиксируют динамику и осуществляют лучший психологический эффект.

Также учтите, что бывают периоды застоя веса, связанные с гормональными процессами. Они могут длиться 1 – 2 недели. Надо с пониманием относиться к такому поведению организму, не унывать и не думать, что все пропало.

Ошибка 12. Еда – единственное удовольствие



Еда становится вашим единственным удовольствием / Фото Unsplash

Если без еды жизнь кажется серой и скучной, стоит найти новые хобби: спорт, кино, прогулки, творчество. Если механизм решения эмоциональных проблем всегда сводится к перекусам – случаются срывы.

Правильные психологические установки важно формировать с детства.

Часто родители ограничивают детей в пицце и гамбургерах. одновременно проводя их дни рождения в пиццериях и фастфудах. Из-за этого у ребенка формируется привязка "фастфуд = праздник". И исправить эту установку во взрослом возрасте не всегда просто.

Иногда еда становится единственным способом общения и поводом собраться вместе. Следовательно, у нас формируется представление, что общаться с друзьями и родным можно только за столом. Опять же, в подобных ситуациях помогает расширение круга интересов, поиск общих хобби и развлечений.