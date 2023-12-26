В детстве родители точно говорили вам, что завтрак – это самая важная часть дня. Но исследования показывают, что на самом деле они могли быть правы в течение всего этого времени. Эксперт Саманта Бош рассказала о том, почему нужно завтракать каждый день.
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Уровень сахара в крови снизится
Если вы не будете употреблять в пищу достаточное количество питательных веществ из здорового сбалансированного завтрака, уровень сахара в крови может снизиться, и вы будете чувствовать себя достаточно уставшими, раздражительными и не сможете сосредоточиться.
Согласно одному исследованию 2019 года, у людей, которые пропускали завтрак, впоследствии повышался уровень сахара и они могли хуже его контролировать.
Вам может быть сложно сосредоточиться
Завтрак должен обеспечить вам необходимые питательные вещества, которые дадут вашему мозгу возможность сосредоточенно работать. Пропуск этого основного питания может привести к серьезным трудностям с концентрацией.
Так что если вы будете систематически пропускать завтрак, скорее всего, вы будете иметь худшие когнитивные показатели в течение дня, чем употреблявшие его.
Ваш метаболизм будет медленнее
Пропуск завтрака тогда, когда ваше тело уже привыкло получать калории по утрам, может отрицательно повлиять на ваш метаболизм. Со временем ваше тело приспособится и снизит скорость метаболизма, а это в конечном итоге приведет к увеличению веса.
Поэтому для того, чтобы позаботиться о своем метаболизме, вам нужно регулярно и сбалансированно питаться каждый день и не пропускать прием пищи.
Метаболизм может замедлиться из-за отсутствия завтрака / Фото Pexels
Ваши сигналы голода могут испортиться
Сначала вы можете сознательно отказаться от приема пищи утром, однако со временем днем вы будете испытывать сильную тягу к пище, которая может привести к перееданию. И в результате вы сможете испытать серьезные затруднения с соблюдением сбалансированного рациона.