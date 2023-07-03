Если вы долгое время чувствуете себя уставшими и подавленными, попробуйте попрактиковать медитацию. Вы почувствуете положительные изменения, даже если будете уделять ей всего по 10 минут в день!

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Медитация поможет сохранить молодость

Медитация – это тренировка сознания, которую буддистские монахи практиковали еще 2500 лет назад. Впрочем, актуальной и полезной она остается до сих пор. Ученые доказали, что регулярные занятия медитацией оказывают положительное влияние на иммунную систему.

После краткосрочной программы медитации у участников исследования развился более сильный иммунный ответ на инъекцию от гриппа. А здоровая иммунная система – это залог оптимального физического здоровья в целом,

– поделилась доктор Элиза Белилев.

Кроме того, во время занятий медитацией активируются части мозга, которые отвечают за положительные эмоции. Ученые утверждают, что эта простая привычка может помочь людям, страдающим депрессией и тревожностью. Более того, если вы будете часто медитировать, сможете испытывать счастье гораздо ярче.

Всего десяти минут медитации в день достаточно, чтобы заметить положительные изменения, о которых говорят и практикующие ее люди – усиление положительных эмоций, снижение негативных эмоций и влияния стресса, повышение самосознания и концентрации внимания в повседневной жизни,

– рассказала доктор.



Медитация поможет вам стать счастливее / Фото Pexels

Но медитация влияет не только на психическое здоровье; в ходе этой практики активнее вырабатывается фермент теломераза, защищающий ДНК от старения и стресса.

Поделилась эксперт и распространенным заблуждением по поводу медитации: многие, только начинающие ее практиковать, пытаются полностью очистить разум и не думать вообще, а это просто невозможно. Белялев рассказала, что достаточно попытаться понять свои мысли, отнестись к ним по-новому, а сама практика дает возможность "стать хозяином, а не рабом своего ума".

Если вы хотите начать медитацию, следует сначала найти тихое место. Однако эксперты советуют пытаться внедрять эту практику во все аспекты своей жизни и относиться сознательно к занятиям спортом, отношениям с людьми и работе.