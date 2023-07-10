Вы могли и не подозревать, однако ежегодно из-за плохо вымытых фруктов и овощей около 48 миллионов человек получают пищевые отравления. Если вы не будете полоскать фрукты перед употреблением, значительно повышаете риск заболеть целым рядом неприятных болезней.

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Почему нужно мыть фрукты

Существует два основных риска немытых продуктов: бактериальное заражение и пестициды. В прошлом году наибольшее количество пищевых отравлений возникло из-за плохо вымытых дынь, помидоров, шпината и салата. Ранее, в 2016 году, из-за острой вспышки листериоза пришлось госпитализировать 19 человек, одна женщина погибла.

Опасаться стоит и пестицидов. Эти химикаты помогают фермерам вырастить большее количество продукции, однако они могут быть чрезвычайно опасны для здоровья. Однако избежать их очень сложно: последние исследования показали, что даже после мытья на 70% фруктов и овощей все еще можно найти остатки пестицидов.

Учитывайте и загрязнения, которые могут повлечь за собой неприятные последствия для организма. Фрукты и овощи могут загрязниться еще во время роста, в частности, из-за контакта с животными или вредных веществ в почве и воде.



Немытые фрукты содержат немало вредных пестицидов / Фото Pexels

Но фрукты и овощи могут стать опасными и после сбора. Заразиться плоды могут даже в вашем доме из-за неправильных условий хранения. Некоторые категории людей более уязвимы для пищевых отравлений, чем другие: маленькие дети, беременные женщины и люди с ослабленной иммунной системой.

Как правильно мыть фрукты

Несмотря на то, что немытые фрукты могут быть опасны для здоровья, отказываться от этих плодов не стоит, ведь в них содержится немало питательных веществ, необходимых для организма. Но для того, чтобы обезопасить себя, нужно придерживаться определенных простых правил.

Перед употреблением продуктов эксперты рекомендуют:

мыть руки до и после приготовления пищи;

срезать все поврежденные участки плодов;

даже те продукты, которые вы планируете чистить, все равно нужно сначала помыть;

мыть фрукты нужно под проточной водой;

сушить фрукты нужно чистой тканью или полотенцем.

Также хранить фрукты рекомендуют в холодильнике при температуре, не превышающей 4 градуса по Цельсию.