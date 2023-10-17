Хроническое обезвоживание – это гораздо более серьезная проблема, чем вы можете себе представить. Часто люди не понимают повадки употребления достаточного количества жидкости. О том, что произойдет, если этого не делать, рассказала эксперт по здоровью Фиона Каллингем.

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Что будет, если не пить воду

Тело человека требует большого количества жидкости по разным причинам – в том числе для того, чтобы регулировать внутреннюю температуру тела и смазывать суставы. Если вы откажетесь от воды на короткий срок, это может не привести к серьезным последствиям, однако длительный отказ от воды может повредить здоровье.

Краткосрочно, если вы не пьете достаточно воды, вы начнете испытывать сильную жажду, поскольку организм очень умело побуждает нас пить, когда нам это необходимо, поскольку это важно для нашего выживания,

– Энди Блоу, спортивный ученый и основатель Precision Hydration.

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Когда люди имеют свободный доступ к воде, они предпочитают игнорировать жажду до момента, когда она становится критической. Впрочем, если вы пьете слишком мало воды в течение длительного времени, это может привести к хроническому обезвоживанию.



Пить воду очень важно / Фото Pexels

Если в течение длительного времени вы ощущаете запоры, сухость кожи, мышечную слабость и головные боли, это может означать, что вы страдаете от обезвоживания.

Вот еще некоторые симптомы, свидетельствующие о недостаточном употреблении воды:

моча с сильным запахом;

головокружение;

чувство усталости;

сухость во рту и языке;

запавшие глаза.

Впрочем, не существует универсального правила относительно того, сколько воды вы пить в день, поэтому важно прислушиваться к своему телу в этом вопросе. Впрочем, существуют общие рекомендации по количеству жидкости, которую нужно пить в день, и старайтесь употреблять от шести до восьми стаканов в день.