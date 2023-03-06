Однако ученые из Великобритании предостерегают, что приготовление чая в офисе может быть опасно для здоровья. Рассказываем об их опасениях подробнее.

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Может ли быть опасным приготовление чая в офисе

Британские ученые обнародовали результаты нового эксперимента, проведенного на кухнях в офисных помещениях. Оказалось, что в таких местах огромная концентрация опасных бактерий.

Самые масштабные скопления обнаружили на дверных ручках, дверцах холодильников, кофемашинах, кнопках микроволновок и чайниках. По выводам исследователей, причина такого "загрязнения" в неправильной гигиене, то есть офисный персонал не тщательно моет или вообще не моет руки после посещения туалета.

На поверхностях общей кухни в офисных помещениях обнаружили несколько типов бактерий, в частности E.coli, вызывающего желудочно-кишечные заболевания, pseudomonas (респираторные инфекции) и Klebsiella (может привести к пневмонии). Также нашли на всех предметах грибковые инфекции.



Перед чаепитием всегда мойте руки / Фото Pexels

В общем, самыми грязными были дверные ручки холодильника, кофеварка и чайник, из-за чего обычное чаепитие или перекус может стать опасным. Но ученые призывают не паниковать, ведь предотвратить распространение инфекций в офисе и уберечь себя легко – как можно чаще мойте руки.

Главное помнить, что бактерии совершенно невидимы, поэтому чистые, на первый взгляд, предметы на самом деле могут быть средой для многих разных микробов,

– резюмирует директор отдела общественного здоровья Уоррингтона и комиссар исследования Тара Радж.