Ложиться спать и просыпаться в одно и то же время (при этом не только в будни, но и в выходные) – полезная привычка, которая ложится в основу здорового образа жизни. Недавно у ученых появился еще один аргумент, подтверждающий пользу этой привычки.

Если мы говорим о режиме дня, специалисты единогласно утверждают, что следует придерживаться стабильности. Лучше не сбивать устоявшийся график. И это касается даже тех случаев, если у вас есть возможность отдохнуть дольше. По данным исследований, проведенных в Национальном институте сердца, легких и крови NHLBI в США, любые колебания времени в вашем суточном режиме повышают риски для здоровья.

Читайте также Что происходит с организмом, если вы слишком много спите 6 побочных эффектов

Основа этого вывода – данные более чем 2000 участников эксперимента, чей возраст составлял от 45 – 83 лет. В период с 2010 по 2013 год, каждый из этих людей провел неделю с трекером активности на руке фиксировался время сна и период активности. Дополнительно они должны были вести дневник сна, рассказывая о самочувствии. В то же время участники предоставляли ученым ответы на вопросы насчет образа жизни и показателей здоровья. В течение 2016 – 2017 годах исследователи повторно проверили их состояние.



Здоровый сон / Фото Unsplash

Как в первый временной отрезок, так и во втором анализе, результаты выводов сошлись на одном: люди, которые постоянно смещают график засыпания и подъемов, имеют больший риск развития заболеваний. В частности, каждый час временных колебаний, увеличивает вероятность развития метаболического синдрома на 27%.

Метаболический синдром – это не болезнь, а совокупность нарушений в работе организма. Сюда относится инсулинорезистентность, повышенное артериальное давление и многие другие факторы, которые влияют на целые системы органов и в результате могут привести к ожирению, развитию диабета II типа, проблемам с сердечно-сосудистой системой и не только.

По статистике, до 40% людей в мире имеют проявления метаболического синдрома. Конечно, вопрос требует более детального изучения и пока нет гарантии, что при нестабильном режиме сна эти заболевание точно проявят себя. Однако налаживание режима сна – это то, что точно не повредит вашему здоровью.