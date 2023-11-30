Вероятно, у вас были эти хорошие времена, когда вы могли наслаждаться любыми десертами и калорийными блюдами и все еще не набирать ни одного лишнего килограмма. Тогда ваш метаболизм работал по полной и быстро сжигал те калории, которые вы потребляли. Экспертша Алекса Меллардо поделилась секретами, которые помогут ускорить метаболизм.

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Увеличьте потребление белка

Вы могли об этом не знать, но для переваривания белка вам нужно больше энергии, чем для переваривания жиров и углеводов. Получить белки можно из различных продуктов – нежирного мяса, некоторых растительных продуктов или молока. В любом случае, они могут кардинально изменить ваш метаболизм.

Потребление большого количества белка может привести к ускорению метаболизма, потому что это связано с термическим эффектом пищи.

Пейте холодную воду

Вам уже точно приходилось слышать о пользе потребления воды в достаточном количестве, однако существует небольшой секрет, который поможет сжигать калории быстрее воды лучше пить прохладной. Так вашему телу придется израсходовать дополнительные калории для того, чтобы нагреть ее до температуры вашего тела.



Увлажнение организма может ускорить метаболизм / Фото Pexels

К тому же, одно исследование показало, что ежедневное употребление 500 миллилитров воды помогает ускорить метаболизм на 30% и у мужчин, и у женщин. Эта простая привычка поможет сохранить водный баланс и будет особенно полезна, если вы будете пить воду перед едой.

Больше двигайтесь

То, что вы делаете вне сна, употребление пищи и тренировки также очень заманчиво. Калории, которые вы сжигаете в этот период, называют термогенез без физической активности. Иначе говоря, сует, стояние и ходьба точно лучше для вашего метаболизма, чем обычное сиденье.

Так что даже если у вас есть работа, требующая от вас сидения, не забывайте давать себе короткие перерывы и прогуливаться, а возможно даже делать небольшие растяжки, чтобы чувствовать себя лучше.

Пейте зеленый чай

Ваша утренняя чашка зеленого чая или даже кофе – это не просто способ взбодриться; это также позволит ускорить обмен веществ. Дело в том, что зеленый чай содержит некоторые соединения, которые помогают ускорить этот процесс, в частности кофеин и катехины.

Ешьте больше острой пищи

В острых продуктах содержится вещество под названием капсаицин – больше всего его можно найти в перце чили. А он известен своей способностью ускорять метаболизм, пусть совсем немного. Капсаицин повышает уровень тепла, выделяющего организм и заставляющий вас сжигать больше калорий.

Впрочем, многие люди не могут есть достаточно острую пищу, чтобы это действительно дало эффект.