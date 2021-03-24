Из всех видов травматического повреждения мозга, наиболее распространенным и наиболее легким его видом является сотрясение мозга. Типичной причиной сотрясения мозга является внезапный прямой удар в голову.

По данным Центра медицинской статистики Украины, ежегодно около 97,5 тысячи украинцев травмируются в результате падений – получают ушибы, растяжения, вывихи и переломы. Часть из них, ударившись головой, получает еще и сотрясение мозга. Большое количество людей получает сотрясение мозга в результате ДТП. Дети, которые являются более беспечными, чем взрослые, могут просто не просчитать возможных рисков из-за веселой игры (либо же не могут сделать этого в силу своего юного возраста). Люди старшего возраста, у которых нарушено равновесие и которым частенько кружится голова, могут травмироваться как на улице, так и дома.

Читайте также Из каких отделов состоит мозг человека: все о его строении и функциях

Почему сотрясение – это плохо для мозга

Мозг состоит из очень нежных и уязвимых тканей, которые обволакивает спинномозговая жидкость. Защищают их кости черепа. Когда человек получает удар в голову или его голова сталкивается с каким-либо предметом, толчок, который возникает в результате этого, может достаточно сильно встряхнуть мозг. Иногда сотрясение бывает настолько сильным, что мозг, выражаясь буквально, перемещается в черепной коробке как торт в картонной коробке.



Головная боль – главный симптом сотрясения мозга / Фото Pexels

Травматическое повреждение мозга может вызвать ушиб его тканей, травмы кровеносных сосудов и повреждение нервов, что в конечном итоге приводит к повреждению мозга. Если человек получает сотрясение мозга, он может потерять равновесие или даже сознание.

Причины и факторы риска:

падения (чаще всего это случается с детьми и лицами старшего возраста);

(чаще всего это случается с детьми и лицами старшего возраста); контактные виды спорта (из-за отсутствия защитного снаряжения и надлежащего надзора ответственных лиц);

(из-за отсутствия защитного снаряжения и надлежащего надзора ответственных лиц); дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилистов, мотоциклистов, велосипедистов и пешеходов, а также другие несчастные случаи, которые сопровождаются ударом в голову;

с участием автомобилистов, мотоциклистов, велосипедистов и пешеходов, а также другие несчастные случаи, которые сопровождаются ударом в голову; физическое насилие (удары руками, ногами или предметами в голову);

(удары руками, ногами или предметами в голову); служба в силовых структурах (полиция, армия);

(полиция, армия); производственные травмы;

активности на отдыхе.

Как выявить сотрясение мозга у взрослого

Диагностировать сотрясение мозга в домашних условиях не так уж и просто. Гематому или порез на голове визуально хорошо видно, а вот сотрясение мозга невозможно увидеть невооруженным глазом. Задача осложняется еще и тем, что признаки сотрясения мозга могут не проявляться в течение нескольких дней или даже недель после полученной травмы, а некоторые симптомы вообще трудно заметить, ведь длятся они считанные секунды. Поэтому очень важно уметь распознать признаки сотрясения мозга, чтобы как можно скорее начать лечение.

Симптомы сотрясения мозга условно можно разделить на 3 группы:

физические; ментальные; эмоциональные.

Итак, заподозрить сотрясение мозга стоит, если вы наблюдаете:

расстройства сознания;

головокружение;

неуклюжесть в движениях;

невнятную речь;

тошноту и/или рвоту;

головную боль;

неспособность удерживать равновесие;

затуманенное зрение;

чувствительность к свету и/или шуму;

вялость;

звон в ушах;

раздражительность или другие изменения в поведении либо личности;

трудности с концентрацией внимания;

потерю памяти;

усталость или сонливость;

потерю сознания;

забывчивость (человек повторяет то, о чем уже говорил ранее);

замедленную реакцию при ответах на вопросы;

проблемы со сном;

депрессию;

проблемы с распознавания вкусов или запахов.

Как заподозрить сотрясение мозга у ребенка



После травмы ребенок должен находиться под наблюдением / Фото Pexels

Поскольку голова ребенка является непропорционально большой относительно тела, у маленьких детей сотрясение мозга является довольно частым явлением. Если врач диагностировал у малыша сотрясение мозга, такой ребенок в первые 24 часа после полученной травмы должен находиться под пристальным наблюдением (и медицинского персонала, и родителей).

Не давайте ему никаких медикаментов (даже аспирина, ведь он может вызвать кровотечение), не проконсультировавшись предварительно с врачом!

Важно наблюдать за изменениями в поведении. Дети, особенно маленькие, не могут четко описать, как они себя чувствуют.

Симптомы сотрясения мозга у детей:

головная боль;

головокружение;

неспособность удерживать равновесие;

расстройства желудка и/или рвота;

усталость;

чувствительность к свету и/или шуму;

"туман" в голове, замедленное мышление;

проблемы с памятью или концентрацией внимания (невозможность сосредоточиться на чем-то конкретном);

раздражительность, чувство грусти, нервозность либо чрезмерная эмоциональность, которые проявляются сильнее, чем обычно;

нарушения сна.

Степени тяжести сотрясения мозга

Степень тяжести сотрясения мозга специалисты оценивают с учетом трех факторов - потери сознания, памяти и равновесия:

Степень 1: легкий, с симптомами, которые длятся менее 15 минут и не сопровождаются потерей сознания.

легкий, с симптомами, которые длятся менее 15 минут и не сопровождаются потерей сознания. Степень 2: средней тяжести с симптомами, которые длятся дольше, чем 15 минут, но не сопровождаются потерей сознания.

средней тяжести с симптомами, которые длятся дольше, чем 15 минут, но не сопровождаются потерей сознания. Степень 3: тяжелый, во время которого человек теряет сознание (может терять всего на несколько секунд).

Как происходит диагностика сотрясения мозга



Как происходит диагностика сотрясения мозга / Фото Pexels

При условии соответствующего лечения большинство людей после перенесенного сотрясения мозга полностью восстанавливаются. Поскольку сотрясение мозга может оказаться тяжелым, важно обратиться к врачу, чтобы застраховать от возможных негативных последствий. Специалист установит, насколько серьезным является состояние больного и нужна ли ему госпитализация.

Если врач обнаружит у вас сотрясение мозга первой или второй степени, перед тем, как вернуться к нормальной жизни, вам придется дождаться исчезновения всех симптомов. Это может произойти уже через несколько часов, но иногда процесс затягивается на несколько дней. Симптомы могут сохраняться в течение целой недели.

Если будет установлен диагноз "сотрясение мозга третьей степени", лечиться придется в стационаре. Врач может спросить вас, при каких обстоятельствах вы травмировали голову, а также (чтобы проверить вашу память и концентрацию внимания) может задать вам несколько простых вопросов, например, "Какой сегодня день?" или "Где вы живете?" Медик также проверит функции центральной нервной системы – координацию и рефлексы. Чтобы исключить возможного кровотечения или других серьезных повреждений мозга, вам могут назначить компьютерную (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Как проходит лечение сотрясения мозга

Если потребности в госпитализации нет, врач составит список рекомендаций, следуя которым вы сможете довольно быстро вернуться к привычной жизни.

Обратите внимание: в следующие 24 – 72 часа после сотрясения мозга следует внимательно прислушаться к себе и если симптомы ухудшились – проинформировать врача о состоянии вашего здоровья.

Чтобы без последствий и в максимально сжатые сроки выйти из этого состояния, необходимо:

Взять паузу. Если сотрясение мозга возникло вследствие спортивных занятий или иной двигательной активности, на время восстановления прекратите тренировки. Для заживления мозга ключевым является отдых. Если вернетесь к активной жизни слишком быстро, рискуете получить еще одно сотрясение мозга, что в свою очередь усилит повреждение мозга.

Если сотрясение мозга возникло вследствие спортивных занятий или иной двигательной активности, Для заживления мозга ключевым является отдых. Если вернетесь к активной жизни слишком быстро, рискуете получить еще одно сотрясение мозга, что в свою очередь усилит повреждение мозга. Не допустить повторного сотрясения мозга. Повторные сотрясения мозга оказывают кумулятивное воздействие на мозг и могут приводить к разрушительным последствиям, в частности к отеку мозга, перманентному его повреждению, длительной нетрудоспособности либо даже смерти. Ни в коем случае не возвращайтесь к привычной для вас физической нагрузки или деятельности, если у вас до сих пор имеются симптомы сотрясения мозг а! Только врач может позволить вам вернуться к нормальному ритму жизни.

Повторные сотрясения мозга оказывают кумулятивное воздействие на мозг и могут приводить к разрушительным последствиям, в частности к отеку мозга, перманентному его повреждению, длительной нетрудоспособности либо даже смерти. Ни в коем случае не возвращайтесь к привычной для вас физической нагрузки или деятельности, а! Только врач может позволить вам вернуться к нормальному ритму жизни. Устраняйте боль медицинскими средствами, которые не содержат ацетилсалициловой кислоты (аспирина). Для утоления боли используйте только те медицинские препараты, которые прописал вам врач.

Как предупредить сотрясение мозга



Всегда защипайте ремень безопасности / Фото Pexels

Сотрясение мозга происходит довольно неожиданно, поэтому его достаточно сложно предотвратить. Однако существует несколько практических советов, которые помогут снизить риск травматического повреждения мозга: