Использование растительного масла вместо животных жиров больше соответствует концепции здорового образа жизни. Но даже оно не гарантирует сохранение всех питательных веществ, особенно после термической обработки. Поэтому давайте разберемся, какое масло использовать, чтобы получить максимальную пользу от еды.

Растительные масла делятся на 2 вида – натуральные (нерафинированные) и рафинированные. Последние проходят несколько этапов очистки, которые лишают их от примесей, запаха и полезных веществ. Поэтому их используют только для жарки. Натуральные масла прекрасно подходят для салатов, хумус и соусов, а также содержат большое количество полезных элементов.

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Сравним самые популярные виды масел и оптимальные способы их использования в кулинарии.

Подсолнечное масло

Калорийность: 884 калорий на 100 граммов



Какое масло выбрать / Фото Pixabay​

По способу обработки выделяют 3 вида подсолнечного масла, каждый из которых предназначен для различных блюд.

Нерафинированное – это свежее масло, добытое механическим путем. Оно имеет наибольшую биологическую ценность, потому что в таком продукте сохранились все биологически ценные компоненты: фосфатиды, токоферолы, стерины, фосфолипиды, витамины Е, F и каротин. Его используют для салатов, в то же время термическая обработка такого масла не является желанной.

Рафинированное дезодорированное масло – это продукт, который прошел обработку в вакуум-дезодораторе. Оно может применяться для жарки или запекания, поскольку полностью теряет характерный запах вследствие предварительной обработки.

Рафинированное масло – это продукт, который прошел химический процесс очистки, что увеличило срок годности. Такое масло принесет меньше пользы организму, ведь значительная часть биологически ценных веществ в процессе рафинации удаляется.

В подсолнечном масле содержится комплекс витаминов A, D, E, а также белок, углеводы и полезное вещество лецитин.

Оливковое масло

Калорийность: 884 калорий на 100 граммов

Лучшим вариантом считается оливковое масло первого отжима – на его упаковке вы увидите специальную отметку "Extra virgin". Оно считается одним из самых универсальных продуктов: на нем можно жарить, заправлять им салаты и использовать для выпечки. В оливковом масле содержится большое количество витаминов Е и А, D, К, В и мононенасыщенных жиров.

Кокосовое масло

Калорийность: 862 калорий на 100 граммов



Преимущества кокосового масла / Фото Pexels

Еще одним хорошим и относительно доступным вариантом для приготовления пищи является кокосовое масло. Оно прекрасно переносит высокие температуры, обладает нейтральным вкусом и запахом, а также содержит уникальный профиль жирных кислот в своем составе. По сути, кокосовое масло является растительной версией насыщенных животных жиров, однако с приятным бонусом – оно не содержит в своем составе вредного холестерина. Жирные кислоты в составе кокосового масла используются организмом для синтеза гормонов, в частности тестостерона.

При жарке на кокосовом масле важно не переборщить: 1 – 2 столовых ложек будет вполне достаточно, чтобы приготовить полноценное блюдо.

Как определить, какое масло наиболее натуральное? В прохладном месте оно затвердеет, а при возвращении в тепло – стает жидким.

Масло авокадо

Калорийность: 884 калорий на 100 граммов

Это масло незаслуженно редко используют в кулинарии. Его получают способом холодного отжима из мякоти авокадо. Такая технология производства позволяет полностью сохранить все свойства масла: минералы, витамины, кислоты и другие биологически активные вещества.

Считается, что масло авокадо ускоряет метаболизм, способствует похудению, положительно влияет на качество крови, а хлорофилл в его составе улучшает деятельность сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Благодаря приятному вкусу и отсутствии специфического запаха, масло активно используется в средиземноморской кухни, в частности, для обжаривания морепродуктов, куриного мяса, овощей и рыбы. При этом оно не теряет своих полезных свойств из-за нагрева.

Льняное масло

Калорийность: 884 калорий на 100 граммов



Полезные масла для жарки / Фото Pexels​

Несмотря на горький вкус, льняное масло считается одним из самых полезных и востребованных продуктов для здоровья. Его регулярный прием способствует сохранению здоровья нервной системы и остроты зрения, а также улучшению работы кишечника.

Оно способствует похудению, поскольку нормализует жировой обмен и очищает организм. Для жарки можно использовать только рафинированное масло, однако важно не превышать дозировку.