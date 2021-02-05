Теплая вода с лимоном – мощный инструмент для похудения и поддержания идеального веса. Также диетологи убеждены, что именно этот напиток помогает бороться с перееданием, разгоняет метаболизм и улучшает состояние кожи.

Источник: Healthshots

Поддержание водного баланса – идеальный способ оставаться в желаемой форме. По крайней мере именно в этом убеждены диетологи. По их мнению, нагрев воды перед употреблением имеет множество преимуществ для работы пищеварения, кожи и волос. Об основных из них –далее.

Читайте также: Что случится с организмом, если отказаться от употребления воды

Диетолог Маниша Чопра убеждена, что для поддержания здоровья, следует выпивать 6–8 стаканов теплой воды.

Когда мы пьем теплую воду, тело меняет температуру и активизирует обменные процессы. Это помогает сбросить лишние кило, а благодаря ощущению "наполненности желудка", нам легче контролировать употребление дополнительных калорий и не переедать.

Не только похудения

Кроме ускорения метаболизма, теплая вода славится и другими невероятными эффектами, которые помогают чувствовать себя лучше.

1. Применение теплой воды помогает избавиться от запоров

Теплая вода помогает облегчить и предотвратить запоры. Если начать свое утро, выпив стакан теплой воды, вы улучшите работу перистальтики, что, в свою очередь, уменьшает последствия запора.

2. Теплая вода ускоряет лечение боли в горле

Теплая вода не только помогает поддержать баланс жидкости в организме (что невероятно важно во время простуды), но и разжижает мокроту, успокаивает кашель и улучшает дренаж. Таким образом обильное питье ускоряет лечение насморка и боли в горле. Чтобы усилить успокоительный эффект напитка – добавьте в него чайную ложку меда и листья мяты.

3. Теплая вода выводит токсины

Практически каждая голливудская звезда начинает утро со стакана теплой воды, выпивая ее за полчаса до приема пищи. И вот почему. Подогретая вода с лимоном расщепляет жировые отложения на молекулы и ускоряет их сжигания.

Теплая вода влияет на липидные процессы на бедрах, животе и ягодицах. Это особенно полезно, если вы любите есть вредную пищу и замечаете, что на вашем теле начали образовываться "проблемные зоны". Попадая в организм, теплая вода начинает активное очищение пищеварительной системы, помогает избавиться токсинов и не допустить их дальнейшего накопления.

4. Вода улучшает состояние кожи

Если пить воду с лимоном хотя бы раз в день, можно заметить ее положительное влияние на кожу лица и тела, ведь теплая вода стимулирует потоотделение, которое очищает поры эпидермиса.