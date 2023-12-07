Кроме того, что во время сна в носках вы точно не замерзнете, это может принести вам даже больше пользы. И если вы когда-нибудь задавались вопросом, помогают ли носки лучше спать, ответ прост – да. И врач Анджела Холлидей-Белл рассказала, как это работает.

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Чем полезен сон в носках

Сон в носках, прежде всего, может предотвратить холодные ноги – а это ощущение особенно неприятно для некоторых людей и не дает им заснуть.

Основная теория того, почему ношение носков в постель может помочь вам лучше спать, базируется на концепции, согласно которой температура вашего тела влияет на то, насколько хорошо вы спите,

– поделился доктор медицинских наук Радж Досгупта.

Температура тела зависит от циркадного ритма – то есть внутренних часов, которые регулируют сон и бодрствование. То есть температура тела стабильно растет в течение дня, а ночью начинает понемногу опускаться. И падение температуры сигнализирует вашему телу, что пора готовиться ко сну – именно по этой причине эксперты советуют поддерживать в спальне прохладу.

Чтобы измениться внутренняя температура тела, ваше тело должно иметь возможность эффективно удерживать или терять тепло. В основном это происходит через кожу, под которой проходит сеть кровеносных сосудов, называемых капиллярами,

– рассказал доктор Дасгупта.

Носки согревают ваши ноги и расслабляют и расширяют кровеносные сосуды. Это помогает улучшить кровообращение и помогает выделить больше тепла и в целом охладить тело.



Сон в носках может оказаться полезным / Фото Pexels

Как следствие – вы гораздо быстрее заснете и будете спать дольше. Некоторые исследования также показали, что группы людей, ложившихся в носках, засыпали быстрее спавших без них.

Но стоит учитывать, что одевание пары носков не решит ваших потенциальных проблем со сном. Так что если у вас есть бессонница, вам стоит обратиться за профессиональной помощью.