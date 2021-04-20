Благодаря своим целебным свойствам, красная калина испокон веков применяется в народной медицине как профилактическое и лечебное средство. С помощью сока из плодов калины можно быстро избавиться от кашля, устранить менструальные боли и спазмы кишечника.

Калина является прекрасным источником здоровых сахаров, пектина и дубильных веществ. Содержится в ней и ряд витаминов – витамин А, С (аскорбиновая кислота), К (филлохинон) и РР (никотиновая кислота).

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Сок калины применяют в лечении заболеваний пищеварительной системы, в частности язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Терапевтический эффект обеспечивают дубильные вещества, которые обладают вяжущим, противовоспалительным, кровоостанавливающим и легким обезболивающим действием. Кроме того, они еще и работают как природный антибиотик, избирательно уничтожая болезнетворные микроорганизмы, а также останавливают диарею.

Кроме сока, лечебное действие оказывает также отвар из цветов калины. Органические кислоты, входящие в его состав, стимулируют работу слюнных желез, в результате чего улучшаются пищеварительные процессы – уменьшается газообразование и кишечные спазмы.

Чем полезны плоды калины



Чем полезны плоды калины / Фото Pixabay

Они обогащены фитостеринами – веществами, которые защищают сердце и сосуды. Регулярно употребляя плоды калины в пищу, можно снизить уровень "плохого" холестерина в крови и нормализовать показатели артериального давления.

Как объясняет врач-диетолог Ева Козловская, из плодов калины можно готовить настойки, оказывающие лечебный эффект при болях кишечника, неприятных симптомах, которые сопровождают заболевания желчного пузыря и проблемах с мочеиспусканием.

Полезны не только плоды, но и корни калины

Астматикам и людям, страдающим от бессонницы рекомендуют готовить из них отвар.

На стакан воды – 1 чайная ложка измельченных корней. Поскольку часть воды выкипит, отвар необходимо будет развести кипяченой водой до объема 200 миллилитров. В течение дня можно выпить не более одного стакана.

Когда заготавливать лекарственное сырье

Калина обыкновенная (более известная как красная калина) растет в виде высокого ветвистого куста. Чаще всего на берегу речки.

Плоды калины можно собирать, начиная с августа и заканчивая ноябрем.



Плоды калины лучше собирать после первых заморозков / Фото Unsplash​

Обратите внимание: свежие плоды содержат ядовитые сапонины, при употреблении в пищу которых могут возникать побочные эффекты, такие как рвота, головокружение, нарушение речи и потеря сознания. Наиболее уязвимыми к действию этих веществ являются дети. Вот почему плоды калины можно потреблять в пищу только после соответствующей термической обработки, например, в виде джема, мармелада, сока или настойки.

Плоды калины лучше собирать после первых заморозков – тогда они не будут иметь неприятной горечи. Если такой возможности нет – положите их в морозилку на несколько дней. Эффект будет таким же.

Кору калины заготавливают ранней весной – в марте и апреле. Сушат при температуре +40°С, но не выше.

Корни заготавливают в период цветения куста, но важно знать меру – не выкапывать большого количества, чтобы растение не погибло.

Как получить сок из плодов

Собранные плоды раздавите, после чего выдавите из них сок. Поставьте его вариться на маленький огонь. Когда закипит, еще горячим разлейте по стеклянным бутылкам и пастеризуйте в течение 15 минут.

Калиновый сок – идеальное средство при простуде. Он укрепляет иммунитет и обладает успокаивающим действием.

Чтобы приготовить натуральное средство от кашля, достаточно смешать сок калины с медом.

Кроме того, его можно применять как природный краситель.

Калина на страже женского здоровья



Полезные свойства калины / Фото Pexels

Как уже упоминалось, в народной медицине применяются не только плоды калины, но и ее цветы, корни и кору. Последняя содержит в своем составе флавоноиды –природные антиоксиданты, органические кислоты, а также витамины С (на 70% больше, чем в лимоне!) и К. А еще – кумарин, органическое соединение, которое пахнет так же, как свежескошенная трава. Кумарин расслабляет мышечные волокна матки, устраняя тем самым менструальные боли. Другие составляющие коры калины уменьшают маточные кровотечения и улучшают самочувствие женщин в период менопаузы.

Беременные женщины могут применять кору калины в виде экстракта. Калина подавляет рвотный рефлекс, лечит нервные расстройства и предупреждает судороги ног. Благодаря вяжущим свойствам, калину применяют для профилактики патологического прерывания беременности (выкидышей) и преждевременных родов.

Калина противопоказана при:

склонности к тромбозам;

гипотонии;

обострении гастрита;

подагре;

воспалительных заболеваниях органов мочеполовой системы;

наличии камней в почках;

некоторых заболеваниях печени.

Нельзя употреблять натощак. Нежелательно – перед сном.

Максимальное количество плодов, которое можно съесть без вреда для здоровья – не более 5 столовых ложек в день. А вот чая с калиной можно выпить не более 3 – 4 чашек. Готовится он так: раздавливается 20 ягод (так, чтобы они пустили сок) и заливаются кипятком. В напиток можно добавить немного меда.