Каждая девушка хочет иметь красивую грудь. В сети найдется сотни статей о том, как их увеличить с помощью масел, различных кремов и присосок. Впрочем, как многие убедились, они крайне редко помощны, и точно не могут сделать того, что может йога.

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Это единственный способ увеличить размер груди естественным путем и без каких-либо побочных эффектов. Пожалуй, вы уже знаете, что йога помогает улучшить физическую форму, здоровье и самочувствие. Кроме того, она может помочь увеличить грудь.

Некоторые позы йоги помогают увеличить размер груди за счет увеличения жировой и железистой ткани в груди. Несколько других поз йоги тонизируют мышцы, поддерживающие грудь, и делают ее сильнее.

Занятия йогой сделают вашу грудь более упругой, сильные и красивые. Соблюдая определенные асаны и соблюдая регулярность, за определенный период вы сможете увеличить размер груди.

Кроме того, йога помогает улучшить гибкость и баланс тела. Она помогает снизить уровень стресса, способствует расслаблению, помогает поддерживать вес тела и повышает иммунитет.

Гомукхасана (поза коровы)

Гомукхасана или поза коровы – это асана начального уровня. Делайте ее утром или вечером натощак и с чистым кишечником. Удерживайтесь в позе от 30 до 60 секунд. Гомукхасана хорошо растягивает грудь.

Эта поза растягивает и удлиняет туловище, укрепляет грудные мышцы, повышает эластичность груди,

– рассказал сертифицированный инструктор по йоге Стеф Болл-Митчелл.



Позы в йоге, которые улучшают форму груди.

Бхуджангасана (поза кобры)

Бхуджангасана или поза кобры – это асана, напоминающая приподнятую голову змеи. Делайте утром или вечером натощак и с чистым кишечником. Удерживайте позу от 15 до 30 секунд.

Она растягивает область бюста и укрепляет мышцы груди. Также тонизирует живот и укрепляет ягодицы.



Позы в йоге, которые улучшают форму груди.

Дхануросана (поза лука)

Дханурасана или поза лука – это асана, напоминающая натянутый лук. Это отличное упражнение на растяжку спины. Упражняйтесь утром или вечером натощак и с чистым кишечником. Удерживайте позу от 15 до 30 секунд.

Поза увеличивает приток крови в область груди и укрепляет ее. Также поза массирует щитовидную железу и укрепляет плечи.



Позы в йоге, которые улучшают форму груди.

Устрасана (поза верблюда)

Устрасана или вне верблюда названа так, потому что напоминает позу верблюда. Упражняйтесь утром или вечером натощак и с чистым кишечником и удерживайте позу от 30 до 60 секунд.

Она растягивает мышечные ткани вокруг груди. Поза помогает увеличить приток крови к груди. Она влияет на нижнюю часть груди, увеличивая их округлость.



Позы в йоге, которые улучшают форму груди.

Врикшасана (поза дерева)

Врикшасана или поза дерева – это асана, напоминающая позу дерева. В этой позе нужно держать глаза открытыми. Упражняйтесь утром или вечером натощак и с чистым кишечником. Удерживайте позу по минуте на каждой ноге.

Поза растягивает ткани по бокам груди, способствуя увеличению их размера. Поза увеличивает гибкость грудных мышц.



Позы в йоге, которые улучшают форму груди.