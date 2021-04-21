Короткие перерывы на еду во время учебы и работы привели к тому, что большинство из нас ест слишком быстро, неразборчиво и неосознанно. Это становится причиной перееданий, тяжести в желудке и расстройств пищеварения.

Поэтому диетологи рекомендуют медленную диету – она ​​максимально безопасна и значительно эффективнее радикальных режимов питания, предусматривающих ограничение продуктов или калорий. Помните, что фастфуд – это не только то, что продается в "Макдональдсе", а и вся еда, которую вы едите быстро.

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Есть медленно – это:

тщательно пережевывать пищу,

получать удовольствие от каждого куска,

общаться во время приема пищи,

делать паузы, откладывая столовые приборы,

почувствовать насыщение.

Правило 20 минут



Почему стоит есть медленно / Фото Pexels

Многие страдают от избыточного веса именно из-за привычки есть на ходу. Когда они спешат, автоматически покупают жирную и калорийную пищу. Однако новые исследования убеждают, что снижение темпа потребления пищи, поможет потреблять меньшее количество калорий.

Вы сможете потерять до 10 килограммов в год, если не будете делать ничего, кроме того, что замедлите прием пищи.

Нашему мозгу необходимо около 20 минут, чтобы осознать, что мы наелись. По мнению экспертов, если вы жуете правильно, то одна порция пищи должна занимать у вас около 20 минут (это время чисто на жевание, а не на весь прием пищи). Ориентируйтесь на французов: исследования показывают, что у них уходит больше времени на то, чтобы съесть свою порцию, чем у американцев, хотя эта порция меньше.

Засекайте время, которое понадобилось на один прием пищи. И в следующий раз старайтесь постепенно увеличивать время на 2 – 3 минуты. В результате вы должны дойти до 20 – 25 минут трапезы.

Научное подтверждение

Скорость – действительно важный фактор, который влияет на работу гормонов голода и насыщения. Посмотрим на цифры:

Как скорость еды влияет на насыщение / Фото Weightology

*Основные показатели:

slow - медленно,

quick - быстро,

hunger - голод,

satiety - насыщение,

desire-to-eat - желание поесть еще,

thist - жажда.

Японские исследования установили прямую взаимосвязь между скоростью употребления пищи и индексом массы тела. Чем быстрее человек ест, тем больше вероятность набора лишнего веса. В исследовании приняли участие 4700 человек. У добровольцев измерили рост и вес, а потом выяснили, какую пищу они едят и как быстро это делают.

Скорость потребления пищи определили как "скорую", "достаточно быструю", "среднюю", "достаточно медленную" и "медленную". В результате оказалось, что добровольцы со стандартными параметрами (рост – 168,3 сантиметра, вес – 64,8 килограмма) ели со средней скоростью. Если же скорость потребления пищи отвечала категории "быстро" – вес превышал показатели на 4 килограмма. В то же время люди, которые ели медленнее, весили примерно на 3 килограмма меньше установленной в ходе исследования нормы.

К похожим выводам пришли ученые из Новой Зеландии. Они наблюдали за 1500 женщинами, сравнивая данные о возрасте, вредных привычках, физических нагрузках, режиме питания. Оказалось, что все, кто ели медленно, получали на 88 калорий меньше.

Американские ученые вывели даже определение скорости еды:

быстрый темп – еды со скоростью около 100 граммов в минуту,

– еды со скоростью около 100 граммов в минуту, средний – около 80 граммов в минуту,

– около 80 граммов в минуту, медленный – 65 граммов в минуту.

Несколько поводов есть медленнее



Почему стоит есть медленно / Фото Pexels

Наслаждение от еды

Когда вы едите медленно, то начинаете по-настоящему чувствовать вкус пищи. Подумайте об этом: вы хотите съесть запрещенные продукты (десерты, жареное, пиццу), потому что они вкусные. Но если вы съедите их очень быстро, какой в ​​этом смысл? Если будете жевать их медленнее, то сможете получить удовольствие даже от небольшого количества.

Улучшение пищеварения

Процесс переваривания начинается еще во рту: чем тщательнее вы обработаете пищу сначала, тем меньше придется работать вашему желудку. Более того – сокращение приема пищи с 30 до 5 минут способно вызвать изжогу. А когда вы проглатываете куски пищи целиком, вашему телу гораздо сложнее получить из них питательные элементы.

Уменьшение уровня стресса

Думайте только о том, что происходит сейчас, а не о том, что вы должны делать дальше. Когда вы едите, вы должны есть. Это осознание должно привести к уменьшению стрессов. А некоторые врачи утверждают, что это еще и профилактика повышенного артериального давления.

Уменьшение риска сахарного диабета

Команда исследователей сравнила группу из 234 пациентов, у которых был обнаружен диабет 2-го типа, с контрольной группой из 468 здоровых людей. Участники прошли доскональное опросы, что позволило собрать информацию о возможных факторах риска диабета. Оказалось, что быстрый прием пищи увеличивает вероятность возникновения заболевания в 2,5 раза.