Обильное потоотделение во время тренировок может оказаться крайне неприятным, однако врачи убеждены, что это вполне нормально. Впрочем, вы можете потеть не только из-за особенностей телосложения, но и по другим неочевидным причинам.

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Какие могут быть причины потоотделения

Потоотделение действительно очень полезно для вашего здоровья – во время занятий спортом именно благодаря ему организм регулирует температуру тела, кроме того, с потом вы избавляетесь от излишков тяжелых металлов, которые могут привести к инфекциям или даже повреждениям мозга и печени.

Но если в спортзале вы потеете излишне, проблемой может быть и ваша одежда. Тренер Джек Крейг объяснил, что люди, носящие темную и тесную одежду, более склонны потеть, чем одевающиеся свободно.

Более темная, облегающая одежда задерживает больше тепла, в результате чего температура вашего тела повышается еще больше. Ношение светящейся дышащей одежды может помочь вам меньше потеть. Выбирайте легкую одежду из натуральных волокон, таких как хлопок или лен,

– поделился тренер.



Вы можете потеть из-за плохо подобранной одежды / Фото Pexels

Еще одна причина обильного потоотделения может быть достаточно неожиданной. Если вы хорошо поели перед тренировкой, вы более склонны потеть. Это происходит потому, что пищеварение также повышает температуру тела.

Диетологи рекомендуют не есть тяжелые блюда за 45 – 60 минут до тренировки, вместо этого ограничиться приемом пищи за 2 часа до занятий спортом. Также не стоит есть острую пищу, ведь она также может вызвать обильное потоотделение.

Но если вы носите свободную одежду и не едите перед тренировкой, а все равно потеете, ваше тело может быть просто склонным к потоотделению. Исследования показывают, что мужчины потеют сильнее женщин, однако первостепенную роль в уровне потоотделения играет масса тела, а не пол.

Люди с большим весом, как правило, больше потеют, поскольку они выделяют больше тепла. Чем больше тепла выделяется, тем больше вероятность того, что ваше тело выделяет пот. Большее тело также имеет большую площадь поверхности, которая должна охлаждаться через потоотделение,

– рассказал тренер Калеб Беке.

И, наконец, есть еще одна причина чрезмерного потоотделения – гипергидроз. От этого заболевания страдают примерно 5% населения планеты. В таком случае тело выделяет избыточное количество пота – гораздо большее, чем действительно нужно для того, чтобы регулировать температуру.

Впрочем, существует множество способов эффективного лечения гипергидроза. Один из них – использование антиперспиранта клинического действия. И все же медики советуют обращаться с этим заболеванием к профессионалам.