Что ж, если вы очень сильно любите плавать, вот плохая новость для вас: продолжительное пребывание в воде может серьезно навредить вашей коже. Особенно опасно плавание в бассейнах, ведь там в воду добавляют определенное количество химикатов.

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Чем вредно плавание

Если вы часто находитесь в хлорированной воде, это может повредить вашу кожу, ведь хлор высушивает ее и может даже вызвать зуд и раздражение. Если вы страдаете сухой кожей, эти симптомы могут даже ухудшиться.

Оказывается, сухость кожи, которая возникает из-за плавания в бассейне, может даже привести к преждевременному старению. Дело в том, что хлор лишает кожу природных жиров, которые нужны телу, чтобы оставаться молодым и здоровым.

Значит ли это, что вам нужно немедленно отказаться от занятий плаванием? Конечно, нет! Впрочем, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы обезопасить себя и вашу кожу.



Плавание может высушить кожу / Фото Pexels

Прежде всего после плавания в бассейне не забудьте тщательно смыть хлор с тела под теплым душем с использованием мыла или геля для душа. Избегайте слишком горячей воды, ведь это приведет к еще более сильному удалению жиров из вашей кожи.

Используйте мягкое моющее средство с такими ингредиентами, как глицерин, который поможет увлажнить кожу и предотвратить дальнейшую потерю влаги.

– поделилась доктор Росс Перри.

Не забудьте и об увлажнении после принятия душа, ведь вашей коже может понадобиться больше питательных веществ, чтобы восстановиться после воздействия хлора. Врач Перри рекомендует использовать густой жирный крем. И кроме обычного крема для тела вам понадобится еще один для лица. Особенно внимательны будьте относительно зоны вокруг глаз, ведь кожа там очень чувствительная и тонкая.

Не забывайте о том, что, несмотря на риски высушивания кожи из-за плавания, этот вид спорта может принести немало преимуществ вашему здоровью, поэтому отказываться от него точно не стоит. В частности, регулярные тренировки в бассейне снизят риски заболеваний сердца, диабета 2-го типа и инсульта.