Если вы думаете, как сохранить молодость и как можно дольше оставаться здоровыми, необязательно прибегать к дорогим косметическим процедурам. Достаточно выбросить из холодильника эти продукты и заменить их на более здоровые аналоги.

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Некоторые продукты вредят здоровью

Диетологи убеждены, что острая еда, которую любит немало людей, может повлечь за собой преждевременное старение. В частности, она заставляет кровеносные сосуды набухать или даже трескаться, что приводит к появлению фиолетовых пятен на теле и лице.

Особенно острая пища вредна для внешности женщин после наступления менопаузы. Кроме того, из-за острой пищи ваше тело выделяет больше тепла, вы потеете, и смешение пота с бактериями приводит к появлению пятен и сыпи.

Важно отказаться и от чрезмерного употребления маргарина, ведь этот продукт может вызвать воспаления, связанные с заболеваниями сердца и инсультом. Также маргарин снижает уровень "хорошего" холестерина, а увеличивает количество "плохого".

Советуют диетологи избегать и энергетических и газированных напитков, ведь чем больше вы их пьете, тем быстрее стареют клетки ваших тканей. В них содержится не только много калорий, но и огромное количество сахара – до 12 чайных ложек на 350 миллилитров. Но это не единственная опасность – в сочетании с бактериями из полости рта эти напитки ускоряют износ зубной эмали и способствуют развитию кариеса.



Газированные напитки могут состарить зубную эмаль / Фото Pexels

Следующий продукт, от которого следует отказаться, достаточно очевиден – алкоголь. Он оказывает влияние на состояние вашей кожи сильнее, чем вы можете себе представить. Даже если после нескольких коктейлей вы сразу выпьете большой стакан воды, он все равно прежде всего увлажнит внутренние органы, а уже потом – кожу.

Преждевременное старение вызывает и кофе, ведь это очень сильное мочегонное средство, которое может вызвать обезвоживание. Кожа от него становится сухой, а также кофеин повышает риск возникновения псориаза и морщин.