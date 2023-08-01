Один из 23 мужчин и одна из 25 женщин могут быть подвержены раку толстой кишки. Однако этот процент очень легко снизить, если придерживаться сбалансированной растительной диеты.

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Какая диета поможет избежать рака

Южнокорейские ученые провели исследование и обнаружили, что здоровая растительная пища играет важную роль в профилактике этого страшного заболевания.

Хотя предварительные исследования показали, что растительная диета может играть определенную роль в профилактике колоректального рака, влияние пищевого качества растительной пищи на эту связь было непонятно. Наши результаты свидетельствуют о том, что здоровое растительное питание связано с пониженным риском колоректального рака.

– рассказал Джихе Ким, один из авторов исследования.

Участники исследования начали употреблять больше здоровой растительной пищи, в частности бобовых, цельных зерен и овощей. Другая группа также употребляла растительную пищу – фруктовые соки с добавленными сахарами, рафинированные зерна и так далее.



Здоровая растительная пища поможет в профилактике рака / Фото Pexels

Мы предполагаем, что антиоксиданты, содержащиеся в таких продуктах, как фрукты, овощи и цельные зерна, могут способствовать снижению риска колоректального рака путем угнетения хронического воспаления, которое может привести к раку,

– поделился ученый.

Впрочем, оказалось, что связь между снижением вероятности колоректального рака и здоровой пищей среди женщин почти незаметна. В то же время для мужчин риск рака уменьшается на 24%.

Впрочем, здоровое сбалансированное питание точно будет полезно для обоих полов и поможет с профилактикой разных видов рака. Так вы сможете уберечь себя от нескольких видов рака пищеварительной системы: рака печени, пищевода и желудка.

Помочь уберечься от страшного заболевания может и отказ от мяса. Регулярное потребление красного и обработанного мяса увеличивает вероятность возникновения рака предстательной железы на 29%.