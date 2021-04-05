Как прокачать лимфатическую систему: секреты эффективного самомассажа
О существовании лимфатической системы мы обычно вспоминаем в двух случаях. Когда сталкиваемся с описанием эффектов лимфодренажного массажа. И во время простуды, когда у нас увеличиваются лимфоузлы.
Источник:My Hand Book
На самом деле стоит вспоминать о ней несколько чаще. Особенно, учитывая, что лимфа помогает иммунным клеткам-лейкоцитам дрейфовать организмом в поиске патогенов, бороться с ними и выводить токсины.
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За 120 лет изучения лимфатической системы, наука выяснила, что для поддержания её работы актуальны банальные правила здорового образа жизни: регулярная физическая активность, сбалансированное питание, качественный ночной сон. Все это делает ток лимфы стабильным, а иммунитет – крепче.
Однако людей, которые ведут абсолютно здоровый образ жизни не так уж и много. Поэтому еще одно напоминание, подкрепленное фактами, точно не будет лишним.
Еще раз о физической активности
Массаж для лимфы / Фото Pexels
Одним из важнейших условий нормального движения лимфы по сосудам, является физическая активность. В отличие от кровеносной, которую заводит сердце, лимфатическая система не имеет собственного двигателя. Поэтому обмен жидкостями между этими системами и адресная доставка лимфоцитов возможны только благодаря нашим физическим нагрузкам.
Для идеальной работы системы необходимо регулярное расширение и сужение сосудов и сокращение мышц, то есть физические упражнения. Сегодня недельный минимум физической активности (150 минут упражнений в неделю), по подсчетам ВОЗ, выполняет лишь 1 из 3-х взрослых и 1 из 5 подростков.
Сидячий образ жизни отражается затрудненным обменом жидкости между кровью и лимфой. В результате вещества слишком медленно продвигается к лимфоузлам. Токсичные элементы застаиваются, вместо того, чтобы оперативно отправиться на фильтрацию в печень.
Опасные симптомы
Массаж лимфы / Фото Pexels
О нарушении лимфатической системы мы узнаем не сразу. Это может занять несколько месяцев или лет. Вы почувствуете усталость, насморк, начнете сталкиваться с отеками. Конечно, эти неспецифические симптомы удобно списывать на любые популярные заболевания или стресс.
Впоследствии симптомы станут более наглядными. Застой лимфы визуально обострит проблему целлюлита, приведет к застою веса, повлияет на цикл и спровоцирует дефицит витаминов. Из-за нарушения транспорта жиров страдает гормональная и пищеварительная система. Развитие раковых опухолей – также следствие нарушений лимфатической системы.
Массаж – эффективная профилактика
Первая работа на тему лимфатической системы была сделана врачами Эмилем и Естрид Воддерами в 1930-х годах. Пара обратила внимание, что лимфодренажный массаж помогает заживлению ран и восстановлению тяжелых больных. К тому же процедура оказалась эффективной для уменьшения послеоперационных отеков.
Для относительно здоровых людей лимфодренажный массаж может быть средством профилактики многих проблем – от запоров к хронической усталости. Лиза Левитт-Гейнсли – массажистка, которая специализируется на работе с лимфатической системой, убеждена, что легкие движения в области шеи могут принести немало пользы.
Самомассаж: какие особенности лимфосистемы учесть
- Лимфа не двигается по кругу, она всегда движется к штаб-узлу, где происходит очистка воды. Поэтому все движения при массаже должны направляться в сторону лимфоузлов.
- Вспомните движение водорослей в воде, именно такой ритм должен храниться при выполнении самомассажа. Движения должны затрагивать только соединительную ткань между кожей и мышцами. Кстати, кроме массажа лимфы вы поможете расслабиться мышцам и нервной системе.
- Контакт кожа к коже очень важен для расслабления тканей. Поэтому аппаратные процедуры всегда менее эффективны, чем ручной массаж.
- По всему телу разбросаны сотни лимфоузлов. Они во рту, вокруг кишечника, но главные точки сосредоточены за ушами, под ключицами, в подмышечных впадинах, локтевых и коленных сгибах. Новичкам и непрофессионалам стоит сосредоточиться на воротниковой области и подмышках. Там лимфатическая жидкость попадает в кровоток.
Массаж от Лизы Левитт
Закончите процедуру сеансами дыхания / Фото Pexels
- Займите удобное положение тела и положите руки на плечи. Локти должны смотреть вперед. На выдохе опустите локти. На вдохе поднимите обратно. Повторите упражнение 5 раз.
- Правой ладонью обхватите левую подмышку и уверенными движениями вверх "прокачайте" этот участок. Повторите 10 раз.
- Сдвиньте руку ниже, чтобы ладонь лежала на боковой части груди. 10 раз уверенно проведите рукой с этой точки вверх, в подмышку. Повторите то же самое для правой подмышки.
- Положите руку на середину груди и ладонью медленно помассируйте грудь, двигаясь до подмышек. Повторите 10 раз. Затем помассируйте под грудью, по линии пояса бюстгальтера, перемещая руку в подмышку, 10 раз. Закончить процедуру необходимо несколькими циклами глубокого дыхания.
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