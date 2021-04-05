О существовании лимфатической системы мы обычно вспоминаем в двух случаях. Когда сталкиваемся с описанием эффектов лимфодренажного массажа. И во время простуды, когда у нас увеличиваются лимфоузлы.

На самом деле стоит вспоминать о ней несколько чаще. Особенно, учитывая, что лимфа помогает иммунным клеткам-лейкоцитам дрейфовать организмом в поиске патогенов, бороться с ними и выводить токсины.

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За 120 лет изучения лимфатической системы, наука выяснила, что для поддержания её работы актуальны банальные правила здорового образа жизни: регулярная физическая активность, сбалансированное питание, качественный ночной сон. Все это делает ток лимфы стабильным, а иммунитет – крепче.

Однако людей, которые ведут абсолютно здоровый образ жизни не так уж и много. Поэтому еще одно напоминание, подкрепленное фактами, точно не будет лишним.

Еще раз о физической активности



Массаж для лимфы / Фото Pexels

Одним из важнейших условий нормального движения лимфы по сосудам, является физическая активность. В отличие от кровеносной, которую заводит сердце, лимфатическая система не имеет собственного двигателя. Поэтому обмен жидкостями между этими системами и адресная доставка лимфоцитов возможны только благодаря нашим физическим нагрузкам.

Для идеальной работы системы необходимо регулярное расширение и сужение сосудов и сокращение мышц, то есть физические упражнения. Сегодня недельный минимум физической активности (150 минут упражнений в неделю), по подсчетам ВОЗ, выполняет лишь 1 из 3-х взрослых и 1 из 5 подростков.

Сидячий образ жизни отражается затрудненным обменом жидкости между кровью и лимфой. В результате вещества слишком медленно продвигается к лимфоузлам. Токсичные элементы застаиваются, вместо того, чтобы оперативно отправиться на фильтрацию в печень.

Опасные симптомы



Массаж лимфы / Фото Pexels

О нарушении лимфатической системы мы узнаем не сразу. Это может занять несколько месяцев или лет. Вы почувствуете усталость, насморк, начнете сталкиваться с отеками. Конечно, эти неспецифические симптомы удобно списывать на любые популярные заболевания или стресс.

Впоследствии симптомы станут более наглядными. Застой лимфы визуально обострит проблему целлюлита, приведет к застою веса, повлияет на цикл и спровоцирует дефицит витаминов. Из-за нарушения транспорта жиров страдает гормональная и пищеварительная система. Развитие раковых опухолей – также следствие нарушений лимфатической системы.

Массаж – эффективная профилактика

Первая работа на тему лимфатической системы была сделана врачами Эмилем и Естрид Воддерами в 1930-х годах. Пара обратила внимание, что лимфодренажный массаж помогает заживлению ран и восстановлению тяжелых больных. К тому же процедура оказалась эффективной для уменьшения послеоперационных отеков.

Для относительно здоровых людей лимфодренажный массаж может быть средством профилактики многих проблем – от запоров к хронической усталости. Лиза Левитт-Гейнсли – массажистка, которая специализируется на работе с лимфатической системой, убеждена, что легкие движения в области шеи могут принести немало пользы.

Самомассаж: какие особенности лимфосистемы учесть

Лимфа не двигается по кругу , она всегда движется к штаб-узлу, где происходит очистка воды. Поэтому все движения при массаже должны направляться в сторону лимфоузлов.

, она всегда движется к штаб-узлу, где происходит очистка воды. Поэтому все движения при массаже Вспомните движение водорослей в воде, именно такой ритм должен храниться при выполнении самомассажа. Движения должны затрагивать только соединительную ткань между кожей и мышцами . Кстати, кроме массажа лимфы вы поможете расслабиться мышцам и нервной системе.

. Кстати, кроме массажа лимфы вы поможете расслабиться мышцам и нервной системе. Контакт кожа к коже очень важен для расслабления тканей. Поэтому аппаратные процедуры всегда менее эффективны, чем ручной массаж.

очень важен для расслабления тканей. Поэтому аппаратные процедуры всегда менее эффективны, чем ручной массаж. По всему телу разбросаны сотни лимфоузлов. Они во рту, вокруг кишечника, но главные точки сосредоточены за ушами, под ключицами, в подмышечных впадинах, локтевых и коленных сгибах. Новичкам и непрофессионалам стоит сосредоточиться на воротниковой области и подмышках. Там лимфатическая жидкость попадает в кровоток.

Массаж от Лизы Левитт



Закончите процедуру сеансами дыхания / Фото Pexels