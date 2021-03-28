Знаете что такое гормоны? А какие функции они выполняют в организме? Думаете, что это просто? В таком случае попробуйте пройти наш тест на знание гормонов и набрать максимальный результат.

Гормоны – это вещества, выделяемые эндокринной железой или иным органом с эндокринной функцией, например, жировой тканью. Они действуют по всему организму, в том числе определяют рост и развитие, обмен веществ, состояние половой системы, водно-солевой баланс, реакцию на стресс, настроение и тому подобное.

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Человеческий организм синтезирует более 50 видов гормонов. Но их количество может отличаться в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Самыми известными считаются серотонин, мелатонин, альдостерон, секретин, инсулин, пептид. Но даже несмотря на распространенность этих названий не каждый может ответить, какие именно функции выполняют эти гормоны.

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