Простые способы есть меньше: 3 лайфхака от диетолога
Американская диетологиня Энджел Хеберт поделилась тремя советами, которые помогут вести здоровый образ жизни, оставаться в форме и не переедать. Коротко об основном – далее.
Источник:Wagm TV
Мы не впервые рассказываем о том, что сбалансированное питание и поддержание физической активности – основные способы повышения иммунитета и отличного самочувствия. Но из уст сертифицированных диетологов эти тезисы звучат в разы убедительнее. Тем более, если эти советы подкреплены реальной практикой врачей.
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По мнению врачей, здоровый образ жизни способен уменьшить риск рака и устранить проблемы со здоровьем. И это еще один аргумент, чтобы прислушаться к следующим лайфхакам.
Выбирайте натуральные продукты
Употребляйте больше натуральной пищи / Фото Pexels
Отказавшись от обработанной пищи, вы сокращаете употребление соли, жира и сахара. В здоровом рационе должны преобладать фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные белки и молочные продукты с низким содержанием жира.
Благодаря этим продуктам вы сможете сформировать здоровый и сбалансированный рацион на неделю. Поэтому, идя в магазин, помните о разнообразии и натуральности.
Выбирайте тарелки меньших размеров
Как контролировать порцию пищи / Фото Pexels
Посуда меньших размеров поможет ограничить порции и избежать переедания.
Положите на тарелку столько пищи, сколько она вмещает. Это создаст иллюзию, будто бы вы едите больше, чем на самом деле.
Если сокращение порций пошло вам не на пользу и вы чувствуете голод, продолжайте прием пищи, но вместо крахмалистой еды или углеводов, приготовьте брокколи, шпинат и салат.
Во-первых, они низкокалорийные, во-вторых, высокое содержание клетчатки, которой богаты эти продукты, продлит период сытости.
Больше физической активности
Добавьте больше физической активности / Фото Pexels
Желательно, чтобы продолжительность физической активности составляла 150 минут в неделю.
Даже незначительные физические нагрузки – лучше, чем ничего. Если вам трудно заставить себя идти в спортзал, начните с упражнений, которые можно выполнить дома. Главное – сосредоточиться на достижимых целях, которые не принесут дискомфорта и приведут к улучшению самочувствия.
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