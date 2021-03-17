Американская диетологиня Энджел Хеберт поделилась тремя советами, которые помогут вести здоровый образ жизни, оставаться в форме и не переедать. Коротко об основном – далее.

Мы не впервые рассказываем о том, что сбалансированное питание и поддержание физической активности – основные способы повышения иммунитета и отличного самочувствия. Но из уст сертифицированных диетологов эти тезисы звучат в разы убедительнее. Тем более, если эти советы подкреплены реальной практикой врачей.

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По мнению врачей, здоровый образ жизни способен уменьшить риск рака и устранить проблемы со здоровьем. И это еще один аргумент, чтобы прислушаться к следующим лайфхакам.

Выбирайте натуральные продукты



Употребляйте больше натуральной пищи / Фото Pexels

Отказавшись от обработанной пищи, вы сокращаете употребление соли, жира и сахара. В здоровом рационе должны преобладать фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные белки и молочные продукты с низким содержанием жира.

Благодаря этим продуктам вы сможете сформировать здоровый и сбалансированный рацион на неделю. Поэтому, идя в магазин, помните о разнообразии и натуральности.

Выбирайте тарелки меньших размеров



Как контролировать порцию пищи / Фото Pexels

Посуда меньших размеров поможет ограничить порции и избежать переедания.

Положите на тарелку столько пищи, сколько она вмещает. Это создаст иллюзию, будто бы вы едите больше, чем на самом деле.

Если сокращение порций пошло вам не на пользу и вы чувствуете голод, продолжайте прием пищи, но вместо крахмалистой еды или углеводов, приготовьте брокколи, шпинат и салат.

Во-первых, они низкокалорийные, во-вторых, высокое содержание клетчатки, которой богаты эти продукты, продлит период сытости.

Больше физической активности



Добавьте больше физической активности / Фото Pexels

Желательно, чтобы продолжительность физической активности составляла 150 минут в неделю.

Даже незначительные физические нагрузки – лучше, чем ничего. Если вам трудно заставить себя идти в спортзал, начните с упражнений, которые можно выполнить дома. Главное – сосредоточиться на достижимых целях, которые не принесут дискомфорта и приведут к улучшению самочувствия.