В современном мире все чаще развенчиваются популярные мифы, связанные с нашим здоровьем: об отсутствии диагнозов вегетососудистая дистония и авитаминоз, о том, что шапка никак не уберегает от менингита и что манту таки можно мочить. Впрочем, каждый день люди снова и снова наступают на одни и те же грабли – прибегают к "полезным" привычкам, которые ухудшают самочувствие.

Не вдаваясь в анализ причинно-следственных связей, множество людей вводит в свои ежедневные ритуалы привычки, которые только маскируются под заботу о здоровье. Чтобы их количество постепенно уменьшалось – рассказываем о некоторых из них в нашей статье.

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Вы пользуетесь ежедневными прокладками



Почему не стоит использовать ежедневные прокладки / Фото Unsplash

Небольшое количество кремово-белых или прозрачных выделений в любой день цикла – не повод для беспокойства, а признак нормального функционирования организма. Тем не менее множество женщин решают бороться с ними с помощью ежедневных прокладок.

Несмотря на убеждения производителей, вреда от этой привычки больше, чем пользы.

Ежедневные прокладки предназначены для защиты белья, а вот организму могут навредить – они слишком интенсивно впитывают секрет желез, оставляя вульву без необходимой защиты. Кроме того, они могут спровоцировать развитие молочницы и бактериального вагиноза, что точно перевешивает неудобства от загрязненного белья.

Вы спринцуетесь

Промывание влагалища различными растворами кажется практикой из далекого прошлого, однако множество женщин до сих пор прибегают к этой практике.

На самом деле спринцевания влияет на микрофлору влагалища, а имеющаяся инфекция таким образом "загоняется" еще глубже, затрудняя лечение.

Существуют данные о связи спринцевания и осложнений при беременности или риска рака шейки матки. Поэтому помните, что влагалище не требует чрезмерных гигиенических усилий.

Вы пьете 2 литра воды в день



Как определить оптимальное количество воды / Фото Unsplash

Универсальных общих рекомендаций насчет того, сколько воды стоит пить просто не может быть: все зависит от образа жизни, уровня активности и погоды.

Организм сам хорошо чувствует жажду и потребность в суточном количестве воды.

Официальные рекомендации относительно нормы воды все же отсутствуют. К тому же жидкость поступает в организм не только с чистой водой, но и с овощами, фруктами и супами.

Вы пользуетесь мочалкой и агрессивным мылом каждый день

Каждый раз, когда вы моетесь "до скрипа" и используете при этом весь арсенал средств (от жестких мочалок к антибактериальному мылу), вспоминайте, что вы вредите коже.

Бактерии, которые вы смываете мочалкой, прекрасно размножаются во влажной среде: если вы оставляете мочалку в ванной, велика вероятность, что в следующий раз к вашему умыванию присоединяются нежелательные микроорганизмы.

Это же касается и антибактериального мыла: кроме того, что оно не эффективнее обычного, после него выживают устойчивые к антибиотикам бактерии. Связь антибиотикорезистентности и антибактериального мыла однозначно не доказана, но отказавшись от него, вы ничего не потеряете. Кроме того, стоит делать выбор в пользу мягких средств для умывания, агрессивные (особенно в сочетании с горячей водой) смывают с кожи защитный липидный слой, из-за чего она становится сухой и обезвоженной.

Вы пьете алкоголь "для сердца"



Алкоголь не является частью профилактики болезней / Фото Unsplash

Немногие исследования вызывают такой же ажиотаж, как информация о пользе вина. И это неудивительно: кому не понравится перспектива подправлять здоровье, выпивая красное сухое за ужином? В этой теории даже есть предпосылки: полифенолы, содержащиеся в красных сортах винограда, теоретически могут благоприятно влиять на состояние сердца.

Но есть несколько но. Во-первых, эта теория не получила однозначного подтверждения: исследования о том, что люди, которые умеренно употребляют красное вино (и алкоголь в целом), реже сталкиваются с болезнями сердца, пока указывают только на корреляцию, но никак не на причинно-следственную связь. Во-вторых, многие исследования о пользе полифенолов проводились на мышах, то есть их выводы нельзя экстраполировать на людей.

Вы избегаете углеводов или жиров

Переход на правильное питание тоже вызывает множество споров. Что опаснее для нашего организма – жиры или углеводы? От чего отказаться? Что есть?

Ответ прост – есть стоит все. Углеводы – это важный источник энергии, а отказ от них может приводить к большой нагрузке на почки и печень, а также к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Бояться жиров тоже не стоит: в умеренном количестве это важная часть сбалансированного рациона, а также источник энергии, который необходим для усвоения отдельных витаминов и минералов.