Если у вас нет много времени, однако все еще хотите насладиться вкусным завтраком, попробуйте некоторые новые рецепты. Эксперт по питанию Кимберли Холланд рассказала, как можно легко и быстро приготовить утреннюю еду.

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Тост с авокадо

Обычные тосты из авокадо, возможно, уже не так популярны, как несколько лет назад – впрочем, они все еще остаются очень полезным и питательным завтраком, после которого вы будете долго оставаться сытыми и полными энергии.

Одного плода авокадо вам хватит на 3 – 4 тоста, так вы можете приготовить завтрак несколько дней подряд. А если вы еще немного времени, то можете добавить к своему тосту еще и жареное яйцо.

Здоровый бутерброд

Бутерброд может звучать как не здоровый завтрак или перекус, однако все зависит от того, что вы на него положите. Попытайтесь добавить к нему больше овощей и зелени, и тогда ваш прием пищи будет сбалансированным и полезным.



Бутерброды могут быть полезны / Фото Pexels

Яичница в микроволновке

Да, возможно, вы еще никогда не готовили яйца в микроволновке, однако это может быть не только очень вкусно, но и не требует много усилий. Кроме того, яйца насыщены белками, а это сделает ваш прием пищи богатым нужными организмом аминокислотами.

Вы также можете обогатить его клетчаткой, если добавите в яичные нарезанные овощи и фрукты.

Парфе с греческим йогуртом

Парфе лучше приготовить раньше времени – например, с вечера, однако даже тогда это не займет много времени. В чашку засыпьте нарезанные фрукты, хлопья или мюсли и залейте греческим йогуртом. Блюдо оставьте в холодильнике на ночь, и с самого утра у вас уже будет вкусный и необычный десерт.