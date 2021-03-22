Самые распространенные причины выпадения волос: как избавиться от проблемы
Существует множество причин выпадения волос. Чтобы правильно определить конкретно вашу, следует встретиться со специалистом, который изучит анамнез, назначит соответствующие анализы и проведет необходимые тесты. Подробнее о том, почему именно такой подход считается самым эффективным – читайте дальше.
Источник:Beauty Backstage
Причин выпадения волос невероятно много. Это и наследственность, и гормональные сбои, и дефицит необходимых витаминов или микроэлементов. К тому же проблемы с волосами могут быть спровоцированы стрессом, несбалансированным питанием, изменениями климата, беременностью, медикаментозной терапией, чрезмерным воздействием УФ-лучей, заболеванием кожи головы и некачественной очисткой кожи головы. Поэтому сначала придется разобраться с особенностями вашего организма.
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Для начала важно определить, нет ли у вас трихологический заболеваний, состояний гиповитаминоза, повышенной сухости и жирности волосистой части головы. Чтобы исключить версию эндокринных патологий, врач может назначить дополнительные анализы и, исходя из диагностики и причин замедления роста волос, индивидуально подберет действенный план лечения.
Что поможет побороть выпадения волос
Для восстановления волос, применяйте комплексный подход / Фото Pexels
Лучше всего работает комплексный подход: плазмотерапия, инъекции мезококтейля, фотодинамическая терапия, подбор и применение домашнего ухода, нормализация диеты, заполнение дефицитов, отказ от курения. Вы увидите первые результаты от лечения через 3 месяца. Начните с малого – ежедневного ухода за кожей головы.
Влияет ли шампунь на рост волос
Непосредственно – нет. Он не особо контактирует с кожей головы, поэтому нет смысла добавлять туда любые активные компоненты для роста волос.
Но косвенно шампунь способен повлиять на выпадение волос, если оно связано с недостаточным очищением кожи головы, например закупоркой волосяных фолликулов. Если вы подберете средство, которое подходит вашей коже – вы сможете минимизировать проблему.
И наоборот – если ваше средство не вымывается, провоцирует зуд, покраснение, шелушение, перхоть и неприятный запах – оно не справляется со своей задачей и не подходит для вашего типа кожи.
Как увлажняющие средства влияют на состояние волос
Как ухаживать за волосами / Фото Pexels
Масла выравнивают волосы и питают его, восстанавливая микроповреждения. Однако, молекулы масел большие по размеру, поэтому их необходимо наносить на сухие волосы и держать не менее 8 – 10 часов, чтобы они хорошо впитались и продемонстрировали эффект.
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От стрижки до стрижки нужно использовать специальные маски с кератином или коллагеном 1 – 2 раза в неделю. Не забывайте о термозащите и средствах с силиконом. Силиконы не вступают в реакцию с кислородом, не подвергаются окислению и не провоцируют аллергические реакции. Современные формы силикона не нарушают газообмен, а выработка защитной пленки, окутывает волосы, помогает уберечь пряди от ломкости и сухости.
Важно свести к минимуму фен, выпрямитель и другие элементы укладки, что пересушивают волосы.
Что влияет на рост волос
Как восстановить волосы / Фото Pexels
Максимальная длина волос определяется фазой анагена (фаза повышенного роста волос). Этот период генетически детерминированный и может длиться от 3 до 10 лет.
Также на рост влияют неблагоприятные факторы внешней среды и неправильный уход. Уменьшить негативное влияние можно с помощью стимулирующих процедур (микронидлинг для стимуляции кожи головы; мезотерапия для насыщения волосяных луковиц; плазмотерапия для стимуляции роста и профилактики выпадения).
Если вы хотите уделить внимание длине в целом, обратите внимание на внешние средства для домашнего ухода, например те, которые содержат экстракты шелка и кератин.
Как понять, что у вас выпадает слишком много волос
Это индивидуальный показатель. Но если вы заметили, что вдоль линии роста и по проборам стало меньше волос – это знак, что они не просто выпадают, но и отрастают истонченным.
Как предупредить старение волос
- Откажитесь от курения,
- правильно питайтесь, включите в рацион продукты, богатые антиоксидантами,
- закрывайте волосы и кожу головы от воздействия ультрафиолета.
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