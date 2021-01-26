Перечисленные навыки помогут полностью контролировать любую ситуацию и быстро адаптироваться к обстоятельствам. Освойте их и вы увидите, как быстро меняется качество жизни.

Источник The art of healthy living

Современная женщина имеет много возможностей и может прожить свою жизнь так, как считает нужным. Сегодня женщина может быть юристом, программисткой, космонавткой, матерью, которая остается дома или военнослужащей, идущей защищать свою страну. Но даже несмотря на эти возможности женщины сталкиваются с множеством бытовых и технических проблем, которые не изучались в школе и игнорировались родителями, ведь это "не женское дело".

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К счастью, времена изменились и сегодня современные женщины с легкостью осваиваются эти навыки.

Понимание финансов



Почему важно вести финансовый учет / Фото Pexels

Не имеет значения зарабатываете вы деньги или нет – вам нужно контролировать свои финансы. Знание, куда инвестировать, как уменьшить расходы на продукты, как посчитать налоги с зарплаты, как залезть в кредиты и вовремя их погасить или как запланировать выход на пенсию – это то, что поможет вам четко распоряжаться доходами. Этот навык не только увеличит вашу стабильность, но и поможет почувствовать финансовую независимость, ведь никто не распланирует ваши расходы лучше, чем вы сами.

Понимание контрактов

Любое подписания контракта (даже при аренде квартиры), не должно вызывать у вас стресс. Ознакомьтесь с нормами составления документов, узнайте, как правильно прочитать каждый пункт и не пропускайте деталей. Получив базу, вы перестанете стесняться, когда нужно переспросить о вещах, которые остались непонятным или заявить о найденной ошибке.

Техническое обслуживание дома



Почему важно вникать в технические моменты ремонта / Фото Pexels

Чтобы сэкономить деньги и время на звонки столяру, электрику или сантехнику каждый раз, когда что-то в вашем доме перестает работать, вам нужно научиться элементарному обслуживанию дома. Приобретите основные инструменты для ремонта: плоскогубцы, молоток, отвертки и рулетку. Пробуйте раскручивать поломанные вещи и сверяться с инструкциями в интернете.

Конечно, некоторые вещи лучше оставить профессионалам. Но, зная о причине поломки, вы поможете электрику или сантехнику справиться с работой быстрее.

Навыки вождения и обслуживания авто

Около 60% водителей не знают, как изменить шину. Не будьте такой же безответственной и овладейте основными принципами обслуживания авто. Кто знает, когда вы застрянете с пробитым колесом на пустой дороге.

Кибербезопасность



Навыки кибербезопасности / Фото Pexels

Сегодня все делается в Интернете, поэтому вам нужно освоить понятия кибербезопасности. Берегите свои счета и данные в надежных хранилищах, а также:

1. Создавайте надежные пароли

позаботьтесь, чтобы он насчитывал 12 символов,

комбинируйте цифры, символы, прописные и строчные буквы,

не ограничивайтесь словам, которые можно найти в словаре: выдумывайте аббревиатуры, видоизменяйте привычные понятия, разбивайте их цифрами.

2. Используйте многофакторную аутентификацию

Несколько слоев аутентификации значительно повышают уровень безопасности.

3. Никогда не оставляйте устройство без присмотра

4. Не кликайте на подозрительные ссылки

5. Остерегайтесь общественных или открытых беспроводных сетей

Ни один общедоступный Wi-Fi не является на 100% безопасным, поэтому всегда взвешивайте риски, прежде чем подключить устройство к открытой сети.

6. Проверяйте получателя при осуществлении онлайн-платежей

Кулинария

Независимо от вашего образа жизни и карьерных целей, каждый человек должен знать, как приготовить себе сбалансированную пищу. Вы можете потренироваться в нескольких фирменных блюдах, на которые можно положиться, когда вы проголодаетесь, или, когда к вам придут друзья.