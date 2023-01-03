Недостаток необходимых компонентов может влечь ряд негативных симптомов, которые ухудшают качество жизни и обыденную работу. Как распознать нехватку витаминов и поддержать здоровье, рассказываем дальше.

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Как выявить нехватку витаминов

Нехватка некоторых витаминов и минералов заставляет организм работать в экспресс-режиме, а со временем он начинает сдавать позиции и появляются первые симптомы. Усталость, истощение и уязвимость к сезонным недугам не всегда связаны со сложным окончанием года или проблемами на работе. Причина может быть в рационе.

Эксперт по питанию Скотт Макдугал особенно рекомендует акцентировать зимой на витамине D, основным источником которого является солнечный свет. Он помогает регулировать количество кальция и фосфата в организме. Эти компоненты нужны вашим костям, зубам и мышцам для поддержки, а также иммунной системе. Первыми признаками дефицита, по словам эксперта, будут ухудшение сна и резкие колебания настроения.

Взрослым и детям старше одного года нужно 10 микрограммов витамина D в день. Однако с сентября по март, когда возможность получить солнечный свет снижается, существует риск развития таких состояний, как рахит, мышечная слабость, плохой режим сна, выпадение волос и смены настроения.

– предостерегает Скотт Макдугал.

Люди, страдающие побочными заболеваниями, могут столкнуться с куда более сильными последствиями дефицита. Зимой у некоторых людей продукция мелатонина увеличивается, что приводит к развитию сезонного аффективного расстройства. Среди симптомов есть сонливость и низкий уровень энергии.



Проводите больше времени на свежем воздухе / Фото Pexels

Пригодятся добавки витамина D, которые восстановят баланс необходимых витаминов, улучшат настроение и добавят энергии. Также поможет восстановить хорошее самочувствие на свежем воздухе и увеличение количества естественного солнечного света. Для этого выбирайте рабочее место поближе к окну и чаще гуляйте.

Есть две основные причины дефицита витамина D: недостаточное количество витамина D или ваше тело не усваивает его должным образом. Плохое усвоение витамина D может быть вызвано основными заболеваниями, такими как болезнь Крона или муковисцидоз, поскольку кишечник непосредственно поражен и не может усвоить весь витамин D из пищи. Так же, если у вас избыточный вес, высокий уровень жира может задерживать витамин D,

– объясняет Скотт Макдугал.

При первых проявлениях дефицита следует обратиться за консультацией к семейному врачу.