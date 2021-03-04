Сокращение калорий в рационе не означает голодание. Физическая нагрузка, коррекция диеты, достаточное количество воды и потребление белка, могут помочь похудеть без изнурительных диет и постоянного подсчета калорий.

Калория – это единица измерения энергии. Обычно калории используют для измерения энергетической ценности продуктов и напитков. Известно, что для похудения важно употреблять меньше калорий, чем сжигает наше тело в течение дня. Но как вычислить точное значение, которое будет отвечать индивидуальным потребностям организма?

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Сколько калорий стоит съедать в течение дня

Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов: вашего возраста, роста, текущей веса, уровня активности и скоростью обмена веществ.

Для начала рассчитайте необходимое количество калорий в сутки. Для этого вы можете воспользоваться специальными калькуляторами калорий или проконсультироваться у диетолога. Чтобы похудеть, эксперты советуют снизить потребление калорий на 500 единиц – это поможет сбросить примерно 0,45 килограмма в неделю.

Предлагаем ознакомиться со средними нормами калорий, необходимых для похудения и поддержания веса.

Женщины



Как вычислить норму калорий для женщин / Фото Unsplash

Умеренно активной женщине в возрасте 26 – 50 лет нужно съедать около 2000 калорий в день – такая цифра поможет поддержать вес. Для того чтобы начать худеть, стоит потреблять не более 1500 калорий в день.

Активным женщинам, которые преодолевают примерно 5 километров в течение дня, стоит потреблять 2200 и даже больше калорий, чтобы поддерживать постоянный вес. Если такие женщины стремятся похудеть, диетологи не рекомендуют опускать отметку ниже 1700 калорий. Такое же правило касается и девушек, которым только исполнилось 20 лет.

Женщинам после 50 лет обычно требуется меньше калорий. Средний умеренно активной женщине старше 50 лет нужно около 1800 калорий в день, чтобы поддерживать свой вес и 1300 калорий в день, чтобы терять 0,45 килограмма в неделю.

Учтите, что эти показатели отличаются для беременных женщин, а также тех, кто кормит грудью, поскольку их дневная норма калорий значительно выше.

Мужчины



Как вычислить норму калорий для мужчин / Фото Unsplash​

Среднему умеренно активному мужчине в возрасте 26 – 45 лет потребуется 2600 калорий в день, чтобы поддерживать свой вес, и 2100 калорий в день, чтобы сбросить 0,45 килограмма в неделю.

Для активных мужчин, которые преодолевают пешком 5 и более километров, рекомендуется употреблять 2800 – 3000 калорий в день, чтобы поддерживать свой вес, для похудения эта цифра снижается до 2300 – 2500.

Юноши в возрасте 19 – 25 лет имеют более высокие энергетические потребности. Чтобы поддержать вес, им нужно потреблять 2800 калорий в день, при более высокой активности цифра может достигать 3000 калорий. Чтобы сбросить лишние килограммы, умеренно активные юноши могут сократить количество калорий до 2300 – 2500.

С возрастом потребности в энергии уменьшаются. В возрасте от 46 до 65 лет среднеактивным мужчинам нужно в среднем 2400 калорий в день. После 66 лет средние потребности в калориях уменьшаются до 2200 калорий в день.

Дети

Дети имеют разную потребность в калориях. Все зависит от их возраста, роста и уровня активности.

Если среднестатистическому ребенку нужно 1200 – 1400 калорий в день, то подростку уже нужно 2000 – 2800 калорий в день. Цифра для детей, занимающих спортом, будет еще выше.