Именно из-за рисков для здоровья и фигуры многие берутся за строгие ограничения, которые на самом деле лишь усиливают тягу к сладкому, а следовательно, приводят к срывам и перееданию. Куда лучше выбирать сознательное потребление, считают современные эксперты по похудению.

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Сколько шоколада можно есть в день

Черный, белый, молочный, с орешками или сухофруктами – сегодня на полках супермаркета можно найти шоколад от многих производителей на любой вкус и кошелек. Следовательно, доступный и популярный продукт вызывает у многих своеобразную зависимость. Чтобы не навредить себе, точно не стоит полностью отказываться от любимых вкусностей, но соблюдать здоровые нормы стоит.

Следовательно, человеку весом 60 килограммов без вреда для здоровья можно употреблять около 30 граммов шоколада в день. Так вы сможете избежать превышения суточной нормы свинца и кадмия в организме, содержащихся в некоторых шоколадных продуктах. Также следует помнить, что эти элементы есть и в других продуктах, которые мы употребляем ежедневно, в частности, в мясе рыбы, птицы, свинины, говядины или даже в обычном хлебе.

Извлечь пользу для здоровья можно именно от потребления черного шоколада. Его здоровая норма составляет 10 граммов в сутки. Преимуществ из этой дозы можно получить немало: