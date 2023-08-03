Вам может показаться, что дополнительный душ может помочь вам оздоровиться. По меньшей мере, это сделает ваше более чистым. Однако вместе с грязью вода и мыло могут вымыть натуральные масла и естественный защитный слой кожи.

Интересно Ешьте эти полезные завтраки, чтобы улучшить работу мозга

Как часто нужно купаться

Вы могли не задумываться об этом, однако ваша кожа имеет не только защитный слой, но и баланс "хороших" бактерий, защищающих кожу не только от микробов, но и сухости. И если вы будете чистить ее слишком часто, это может привести к раздражению и зуду кожи.

Кроме того, прием душа может вызвать даже трещины в коже, через которые смогут проникнуть аллергены и микробы. И, как бы парадоксально это ни звучало, вашему организму нужны бактерии для того, чтобы производить антитела.

До сих пор в поисках проверенных временем препаратов с доказательной эффективностью и минимальным негативным влиянием? Немецкая компания Heel уже об этом позаботилась. Выбирайте лучшее для себя и своих родных.

Если вы пользуетесь антибактериальным мылом, вы можете усилить этот эффект. Более всего оно может повлиять на детей, организм которых только развивается. Именно поэтому педиатры и дерматологи советуют не купать детей каждый день.



Мыться дважды в день вредно / Фото Pexels

Однако однозначного ответа на вопрос, сколько раз и неделю нужно купаться, не существует. Большинство врачей полагают, что ежедневный душ может быть неплохим вариантом. Однако некоторым людям будет достаточно всего двух-трех походов по душе в неделю.

Чаще следует принимать душ тем, кто имеет определенные аллергии и жирную кожу. Впрочем, важно также учитывать и время, которое вы проводите в ванной. Быстрое полоскание не окажет такого плохого влияния на вашу кожу, как часовой душ.