На самом деле около 2400 шагов в день достаточно, чтобы снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а 4000 шагов ежедневно снижает риск смерти от любой причины. Об этом говорится в новом анализе, опубликованном в Европейском журнале профилактической кардиологии.

Обратите внимание Эта простая привычка поможет спать ночью и улучшить память.

Мы должны забыть о "магическом числе" от 7 000 до 10 000 шагов. Теперь мы знаем, что даже около 4000 и более шагов могут быть связаны со значительным снижением смертности,

– говорит профессор медицинского университета в Лодзи Мацей Банах.

Каждое увеличение ходьбы на 1000 шагов по сравнению с вашим ежедневным базовым уровнем может снизить риск ранней смерти на 15 процентов.

Проведя исследования ученые обнаружили, что у взрослых в возрасте 60 лет и старше, риск смерти снизился на 42% (это те, которые проходили от 6000 до 10 000 шагов в день), а у молодых людей, которые проходили от 7000 до 13 000 шагов в день , риск снизился на 49%

Но следует отметить, что людям не следует беспокоиться, если они начинают с меньшего количества шагов, ведь любая физическая активность связана с пользой для здоровья.