Видимо, вы уже когда-то сталкивались с тем, что доставали белье из стиральной машины, а оно оказывалось не мягким и пушистым, а жестким и накрахмаленным. Это происходит из-за того, что вы засыпаете для стирки слишком много порошка.

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Сколько порошка нужно использовать

Чтобы эффективно почистить одежду, вам будет достаточно двух столовых ложек порошка на загрузку – и это для тех случаев, когда вся ваша стиральная машина заполнена бельем.

Сара Бодган, эксперт по стиральным машинам, убеждена, что для обычной стирки весом до 4 килограммов будет достаточно всего одной столовой ложки порошка. А если вы стираете белье вручную, стоит брать даже меньше.

Конечно, количество моющего средства, которое следует использовать, отличается для разных брендов порошка.

Некоторые производители моющих средств врут на этикетке. Но помните, что они продают продукт и хотят, чтобы вы покупали его больше,

– поделилась Сара Бодган.



Для стирки достаточно ложки порошка / Фото Pexels

Но если ваше белье уже испорчено большим количеством порошка, накопившегося за большое количество стирки, вы еще можете исправить ситуацию. Для этого нужно замочить загрязненное белье в смеси уксуса и воды. В ванне смешайте один стакан уксуса на один литр воды и затем закиньте в этот раствор белье.

Если на одежде есть видимые пятна от стирального порошка, просто потрите загрязненную часть одежды, чтобы ослабить накопление. Замачивать одежду следует на час, а затем положить ее в стиральную машину на обычный цикл стирки.