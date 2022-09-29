Некоторые комбинации продуктов помогут вам справиться с голодом, дольше оставаться сытыми и сжигать жир и калории. Сегодня мы расскажем, какие сочетания продуктов помогают нам худеть.

Обратите внимание 10 мифов о сахаре, в которые мы все еще верим

Овсянка и грецкие орехи

Если вы хотите похудеть, в вашем рационе должна быть клетчатка. Организм не может все расщепить, потому он долго переваривается.

Овсянка и грецкие орехи являются отличными источниками клетчатки. И вы надолго будете чувствовать себя сытыми.

Яйца, черная фасоль и перец

Завтракайте яйцами. Таким образом вы будете есть меньше в течение дня. К яйцам можно добавить черную фасоль и перец, богатый клетчаткой. Блюдо будет очень сытным.

Сочетайте яйца с фасолью / Фото Unsplash

Овощной суп с фасолью

Приготовить овощной суп к обеду – отличное решение. Жидкость заполнит желудок и места для более калорийных блюд не останется. Многие потребляют на 20% меньше калорий, когда начинают свой выходной из супа.

Добавление фасоли или гороха, богатых клетчаткой и белком, сделает суп еще более питательным.

Йогурт и малина

Йогурт может помочь сжечь жир. Люди, потребляющие много кальция и витамина D, теряют больше жира. Именно йогурты содержат эти питательные вещества. Они обеспечивают 35% дневной нормы кальция.

Если добавить к йогурту пол стакана малины, блюдо получится более сладкой и насыщенной клетчаткой.

Зеленый чай с лимоном

Чашка зеленого чая зарядит вас энергией. Он содержит антиоксиданты катехинов, которые помогают сжигать калории и жир.

4 чашечки такого чая ежедневно помогают похудеть и снизить артериальное давление. Добавьте лимон, чтобы помочь организму усвоить здоровые антиоксиданты.