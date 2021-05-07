Это история 26-летней учительницы рисования, которая боролась с лишним весом всю свою жизнь. За последние 4 года ей удалось сбросить 47 кило, избавиться от кожи, которая обвисла и полюбить спорт. Как ей это удалось? Рассказываем дальше!

Героиня сегодняшней истории – Пейдж Гандара-Вальдерас, которая всю свою жизнь страдала от полноты. Она вспоминает, как впервые взвесился в 5 классе, и уже тогда весы показали 92 килограмма. Еще с тех пор она была больше и выше, чем сверстники.

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Из-за избыточного веса, девушка не могла подобрать одежду, поэтому шила ее самостоятельно, не могла кататься на американских горках и с трудом помещалась в кресло самолета. Проблемы с весом отразились на сне и цикле.

Когда ей было 13, врачи поставили диагноз преддиабет. Во время каждого осмотра Пейдж напоминали, что она входит в категорию пациентов с ожирением и ей жизненно необходимо похудеть. В один момент девушка просто смирилась с обстоятельствами:

Я поняла, что это и есть моя жизнь. Тот факт, что меня, как моих маму и папу, ждет ожирение и сахарный диабет казался мне неизбежным.

Самый высокий зарегистрированный вес Пейдж составлял 140 килограммов, тогда девушке было 22 года. Она закончила колледж, получила работу преподавателем и начинала взрослую жизнь.

Примерно в то же время она впервые посетила Калифорнию, но вместо положительных эмоций от поездки в ее память врезалось то, как она с трудом могла встать со скамейки и пройти несколько метров.

Вернувшись домой, Пейдж узнала, что ее отец попал в больницу с осложнением диабета. Он перенес не одну операцию и пролежал в медучреждении города несколько недель. После этого ему пришлось отправиться в дом престарелых, где ему могли обеспечить полноценную реабилитацию. Пейдж вспоминает, как однажды он сказал, что не хочет, чтобы она так же закончила свою жизнь.

Отец Пейдж умер в 2020 году. Это было трудно, но он стал мотивацией девушки и частью каждой тренировки.

Начало похудения

Когда я только начинала свое путешествие, я совершенно не понимала, что делать.

Пейдж ничего не знала о планах здорового питания или диетах, поэтому первое, что она сделала – выбросила всю нездоровую пищу, которая была дома и на работе. Первые месяцы она ела только салаты и активно подписывалась на Instagram-аккаунты, посвященные похудению.

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С каждым следующим аккаунтом Пейдж узнавала все больше нового. В один момент она решила не есть в заведениях общественного питания и перешла на домашнюю еду. Целый месяц Пейдж составляла списки продуктов и формировала комплексное меню на каждый день. Впоследствии в ее доме появилось много полезных кухонных принадлежностей.

За 30 дней я узнала много нового о своем теле и о том, какая пища мне нравится. Оказалось, что регулярное употребление салатов было ошибкой. Я узнал, что люблю фрукты, овощи, крупы и начала отдавать предпочтения птице и морепродуктам.

Сейчас Пейдж придерживается средиземноморской диеты. Среди ее преимуществ – отсутствие ограничений. Следуя такой системе питания, у вас не случатся срывы из-за запрета сладостей или мяса.

Что входит в меню

Завтрак: протеиновый коктейль с коллагеном, йогуртом или миндальным молоком.

Обед: Суп или боул с крупой, морепродуктами и овощами.

Перекус: протеиновый батончик, сырные палочки, морковь или клубника.

Ужин: отварная курица, овощи, злаки.

Десерт: это могут быть низкокалорийные пирожные или мороженое.

Тренировка

В начале пути, единственными доступными упражнениями стали ходьба и эллиптический тренажер. Когда тело приспособилось к нагрузкам, Пейдж перешла к бегу и занятий зумбой.

Я занималась в медленном темпе, поскольку понимала, что моё тело не способно выполнять сложных тренировок.

В июне 2020 Пейдж удалили 7 фунтов дряблой кожи, что упростило тренировки. После операции девушка переключилась на силовые тренировки. Сейчас, чтобы поддерживать форму, она занимается индивидуальными тренировками, 4 раза в неделю практикует бокс и регулярно бегает.

3 изменения, которые оказали наибольшее влияние на результаты