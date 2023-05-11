Однако желание пополнить запасы жидкости в организме может иметь совершенно другие предпосылки и свидетельствовать об опасном недуге.

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Почему возникает сухость во рту

Главным объяснением возникновения ощущения сухости во рту есть нехватка слюны. Недостаточное увлажнение полости рта не только вызывает дискомфорт, но и становится прекрасной причиной для развития плохой микрофлоры.

Если вы также недооценивали роль слюны, торопимся объяснить, для чего она вообще нужна. Дело в том, что именно слюна отвечает за гигиену рта: она очищает полость от бактерий, что и помогает предотвратить образование налета на зубах.

С меньшим количеством слюны зубы становятся более уязвимыми к кариесу, а мягкие ткани во рту становятся чувствительными и восприимчивыми к инфекции,

– объясняет стоматолог Аманда Шихан.



Сухость во рту свидетельствует об опасных болезнях / Фото Pexels

На первый взгляд несерьезная проблема сухости полости рта может свидетельствовать о сопутствующих проблемах. Начнем с простого – спровоцировать ее может прием лекарств или стресс. Эти причины можно легко устранить и забыть о проблеме. Однако существуют исследования, доказывающие, что сухость является признаком опасных недугов: диабета, рака и аутоиммунных заболеваний.

Попытаться облегчить неприятные ощущения может правильная гигиена полости рта и употребление достаточного количества воды. Также не забывайте о профилактических посещениях стоматолога.

Действенные способы избавиться от чувства жажды: