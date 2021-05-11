Нервные клетки головного мозга постоянно обновляются, но в процессе старения некоторые его участки несколько уменьшаются. Это сказывается на памяти, остроте восприятия, обучаемости и внимательности. Следовательно, наука утверждает, что процесс старения начинается задолго до того, как мы начинаем чувствовать признаки старости.

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Рабочая память и скорость мышления ухудшаются достаточно рано. 40-летний мужчина уже не может превзойти в этих аспектах своих детей, – говорит Магнус Линдвалл, профессор психологии здоровья в Гетеборгском университете.

Скорость этого процесса индивидуальна, но роль играют и гены, и окружающая среда. Мы не можем повлиять на наследственность, но образ жизни мы выбираем сами. Лучше обзавестись полезными привычками как можно раньше:

Чем старше мы становимся, тем больше наш образ жизни влияет на мозг. Обычно говорят о 3-х видах стимуляции, которая полезна для мозга: физическая, когнитивная и социальная, – добавляет профессор.

1. Двигайтесь



Физическая активность улучшает функции мозга / Фото Pexels

Тренировки помогают создать лучшие условия для образования в мозгу новых нервных клеток. Недавнее исследование показывает, что любая физическая активность полезна для мозга, в том числе силовые тренировки, – сообщает Линдвалл.

Сидячий образ жизни усиливает воспалительные процессы в организме. Также он увеличивает риск развития деменции. Согласно исследованиям, в 13% случаев пассивный образ жизни пациента становится одной из причин болезни Альцгеймера.

Шведское исследование среди людей в возрасте 60 лет показывает, что у тех, кто занимается физической активностью, лучше производится дофамин, а это полезно для памяти и мотивации.

2. Сон в приоритете

Старайтесь спать не менее 7 часов в сутки. Если в возрасте 50 – 60 лет регулярно спать 6 часов и меньше, риск развития деменции возрастает, свидетельствует исследование, опубликованное в 2021 году.

3. Разнообразьте рацион и ешьте больше овощей и зелени



Ешьте больше зелени / Фото Pexels

На работу нервных клеток и способность мозга создавать новые клетки влияет рацион.

Существует рацион, который полезен вообще для всех клеток организма, в том числе нервных. Он включает много овощей, ягод, фруктов, бобовых, орехов, цитрусовых, оливкового масла и рыбы, – рассказывает профессор Каролинского института Май-Лес Хеленниус, которая специализируется на профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

При избытке животных жиров и белков сложнее получить достаточное количество полиненасыщенных жирных кислот, которые жизненно важны для мозга. Минимум 1% калорий должно поступать в организм с омега-3, а это соответствует 2,5 – 3 граммам в день.

4. Берегитесь лишнего веса

Известно, что существует связь между диетами и когнитивными способностями. Популярный метод похудения – периодическое голодание, например, влияет на белки в мозге, которые важны для образования новых нервных клеток.

Но пока недостаточно научных данных, чтобы сказать, как периодическое голодание влияет на процесс старения человеческого мозга.

Сейчас люди тратят так мало энергии, что для похудения часто недостаточно просто уменьшить количество порций. К тому же в таком случае существует риск, что мы недополучим жизненно важных питательных веществ.

5. Позаботьтесь о микрофлоре кишечника

Кишечник иногда называют вторым мозгом. Между мозгом и брюшной полостью через блуждающий нерв постоянно поддерживается связь в обоих направлениях. Исследования показывают, что 90% гормона серотонина, который очень важен для психического здоровья, связанные с кишечником.

Если микрофлора кишечника богата различными бактериями – это полезно и для мозга. Проблема в том, что мы питаемся очень однообразно и принимаем слишком мало клетчатки, необходимой для разнообразия "хороших" бактерий.

6. Постарайтесь наладить отношения



Социализация положительно влияет на мозг / Фото Pexels

На здоровье мозга положительно влияет здоровое психологическое самочувствие. Когда у нас все хорошо в отношениях с близкими, мы активны и чувствуем, что в жизни есть смысл. Как следствие – снижаются и стресс, и интенсивность воспалительных процессов в организме. Меньше воспалений – лучшие когнитивные способности.

Считается, что пожилые люди старше 80 лет, которые продолжают вести активную социальную жизнь (ходить в кино или обедать в кафе), дольше сохраняют микроструктуру белого вещества мозга, а также показывают лучшие результаты в тестах на скорость мышления.

7. Учитесь новому

Деятельность, которая требует концентрации и отработки, положительно влияет на здоровье мозга. У пожилых людей, которые регулярно ходят на танцы, лучше развита структура участков мозга, связанных с гиппокампом, а ученые считают, что это хорошо влияет на память.

Ранее считалось, что образование защищает мозг от деградации, но недавние исследования показали, что мозг людей с высшим образованием с возрастом уменьшается, как и мозг людей без образования. Это означает, что важно тренировать мозг новыми задачами и знаниями всю жизнь.