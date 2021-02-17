Несмотря на то, что на психические расстройства в основном влияет фактор наследственности, питание и образ жизни играют одну из важнейших ролей в регуляции мозговой деятельности человека. При этом некоторые привычки способны существенно нарушать функцию мозга и даже приводить к серьезным заболеваниям. Подробнее о них – далее.

Мы все привыкли расслабляться с помощью пары стаканов вина, дополнительных часов сна или просмотра бессмысленных сериалов. Тем не менее ученые утверждают, что эти привычки – наш главный враг, который сокращает продолжительность жизни.

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Привычки, которые истощают наш мозг, уменьшают в нем количество питательных веществ или убивают клетки мозга, увеличивают риск развития психических заболеваний, таких как депрессия, тревожность, болезнь Альцгеймера и эпилепсия.

Чтобы уберечь свой мозг, проверьте не зависимы ли вы от этих 7 привычек.

Пропуск завтрака



Почему важно завтракать / Фото Unsplash

Пропуск завтрака может привести к снижению уровня сахара в крови. Конечно, одноразовый отказ от утреннего приема пищи не повлияет на ваше самочувствие, однако в долгосрочной перспективе такая привычка может негативно повлиять на ваш мозг.

Дело в том, что мозг использует больше энергии, чем любой другой орган. Ежедневно на его обслуживание уходит до 20% глюкозы. Почти вся полученная с пищей энергия расходуется на поддержание нейронов, которые подают сигналы другим частям тела. А регулярное пренебрежение завтраком приводит к дефициту энергии. Таким образом ваш мозг становится более чувствительным к стрессу, тревогам и другим раздражителям

Недостаточное количество сна

Даже одноразовый недосып приводит к вялости и нарушению памяти. Причина в том, что недостаточное количество сна нарушает деятельность нейронов. Кроме негативного влияния на вашу деятельность и отношения, это нарушение приводит к притуплению рефлексов. Если вы водитель или работаете с механизмами, требующими повышенной концентрации внимания, – длительное отсутствие сна может стать причиной летального исхода.

Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете, что не можете заснуть или же планируете поработать вместо сна, вспомните, что выставить приоритеты. Обратитесь за помощью к сомнологу, чтобы выявить причину расстройств сна, не берите дополнительную работу и научитесь расслабляться с помощью медитации, дыхательных практик или ванны.

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Переедание

Исследования показали связь между ожирением и деменцией. Исследователи подозревают, что ожирение – это следствие переедания, спровоцированный дефицитом полезных витаминов и минералов. Не получая достаточного количества микроэлементов, организм требует увеличения доз еды, но большинство потребленных продуктов все равно не помогают мозгу насытиться.

Курение



Как на мозг влияет курение / Фото Unsplash

Курение повреждает клеточные мембраны и нервные окончания мозга. К тому же эта привычка негативно влияет на кору мозга, которая отвечает за восприятие, память и речь.

Исследователи обнаружили, что отказ от курения может частично восстановить деятельность коры головного мозга, однако она все равно останется тоньше по сравнению с теми, кто никогда не курил.

Обезвоживание

Наши тела на 70% состоят из воды, поэтому она настолько важна для поддержания функций организма. Исследователи отмечают. что даже 2 часа интенсивных тренировок без воды способны вызвать упадок когнитивных функций.

Правда, нам необязательно употреблять 2 – 2,5 литра воды в сутки. Пейте тогда, когда вы чувствуете жажду – это поможет поддержать стабильный уровень воды в организме и положительно повлияет на мозг.

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Слишком много сахара

Наш мозг требует как можно больше сахара: он помогает производить определенные гормоны и помогает мозгу работать быстрее. Однако чрезмерное количество сладкого – тоже вредно. Когда вы регулярно употребляете слишком много сахара, ваши клетки, включая клетки мозга, находятся в состоянии хронического воспаления.

Это мешает организму усваивать питательные вещества, а мозг – начинает голодать. В конце концов, это увеличивает риск деменции и уменьшает объем гиппокампа – участка, руководит памятью.

Стресс

Хронический стресс – еще одна вещь, которую желательно искоренить из своей жизни.

Если ситуативный стресс готовит организм к борьбе или бегству, то постоянное пребывание в этом состоянии приводит к накоплению гормона кортизола, что наносит вред клеткам мозга. Чтобы избежать хронического стресса, найдите хобби, которое поможет расслабляться после насыщенного рабочего дня.