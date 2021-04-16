Мечтаете избавиться от жирных волос после тренировки, а также предотвратить их ломкость и выпадение? Тогда вам пригодятся эти советы!

Здесь вы не увидите указаний мыть волосы после каждого занятия. Во-первых, этот вариант занимает много времени, а современный ритм жизни требует разумного подхода к каждому процессу. Во-вторых, эксперты уверены, что частое мытье головы может привести к сухости кожи. Конечно, это тоже не наш вариант.

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Прежде всего необходимо определить вид физической активности. Если вы собираетесь бегать на беговой дорожке или крутить педали, то волосы лучше держать подальше от лица, чтобы они не мешали выполнять упражнения. Для этого можно выбирать самые разные аксессуары: от спортивных повязок на волосы до обычных резинок.

Завяжите волосы

Нет ничего практичнее гульки или конского хвоста. Если же у вас нет проблем с тем, чтобы быстро собрать волосы в аккуратный колосок, вы можете воспользоваться именно этой прической. Если волосы длинные и густые – разделите их на две стороны и соберите во французские косы.

Применяйте парфюмированные спреи

Свежесть волос – это то, чего особенно не хватает после интенсивных тренировок в людном фитнес-зале. К счастью, косметология не стоит на месте и предлагает множество средств, которые помогут восстановить приятный запах даже без мытья головы.

Изготовленные на основе аромамасла натурального происхождения, парфюмированные спреи подживлять ваши волосы и предоставят дополнительное ощущение свежести.

Откажитесь от эластичных резинок для волос

Тугие эластичные резинки ломают волосы, приводят к их выпадению или к иссечению кончиков. Кроме этого эксперименты с тугими прическами негативно отражаются на кровообращении в области фолликул, а значит волосы не получают достаточного количества питательных веществ.

Если ваша голова часто контактирует с матами, тугая прическа будет не самым практичным решением. Во время движения головы, волосы будут тереться об поверхность, что приведет к ломкости. Чтобы обезопасить себя от подобных эксцессов, выбирайте широкие резинки, которые смягчат трения.